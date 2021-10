Presentan nueva ala seregnista en el FA: "Dará una mejor competencia interna"

El senador Mario Bergara, uno de los nombres perfilados para encabezar la formación del "ala seregnista" –el nuevo espacio del Frente Amplio, que este martes será presentado oficialmente–, dijo que ve al sector compitiendo en la interna frenteamplista de las próximas elecciones nacionales, previstas para 2024, y cree que cuantos más referentes se unan al bloque, mayor suerte tendrán.

"Sentíamos que era necesario conjuntar estos grupos con sensibilidad común a efectos de fortalecer esta pata y dar una mejor competencia en la interna en cuanto a la incidencia de las líneas de acción del Frente Amplio en un futuro", sostuvo al periodístico Desayunos Informales, de Canal 12.

Bergara analizó que esa unión, además de guiarse por la "sintonía política" entre sus miembros y por el proceso de renovación tras perder las elecciones nacionales, debe funcionar como un "ámbito de coordinación" para favorecer al partido: "Mientras más referentes puedan hacerse visibles, mejor", acotó.

Basado en la figura del fallecido general Líber Seregni, la creación del espacio, que incluye a Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Partido Demócrata Cristiano, entre otros grupos, apunta a incidir en la competencia futura del partido –aunque aún hay un manto de dudas sobre quiénes serán los voceros que liderarán la alianza– y a recomponer la última dirección liderada por Javier Miranda, que, en su opinión, se vio condicionada por una falta de empuje que llevó a un debilitamiento de la fuerza política.

Para el legislador, la alianza que apoya al sindicalista Fernando Pereira –definido por él como un referente de "peso pesado"– de cara a los comicios internos del próximo 5 de diciembre, entremezcla "una visión de responsabilidad de gobierno, de corte popular y profesional" con un "perfil de unidad, frenteamplismo y responsabilidad" que suma confianza para trabajar en el reposicionamiento.

"Aspiramos a que sea un espacio que luego se refleje en las candidaturas internas del Frente Amplio (FA). Dependiendo de cómo se consolide, será cómo se van decantando los voceros y referentes de esta ala seregnista (en 2024)", dijo Bergara. "Es un perfil donde la unidad es un factor central y la figura de Seregni guía las formas de acción política", explicó y añadió: "Fernando Pereira es capaz de conducir un colectivo. Todos vamos a participar de la dirección colectiva del FA, con un peso pesado como es Fernando Pereira. Creo que eso es una muestra de haber aprendido las lecciones de años anteriores, donde, por no haber procesado de la mejor manera la elección y después el propio proceso político, la dirección del Frente era más débil de lo que se necesitaba".

En miras a los próximos comicios internos para elegir al presidente del partido, el senador asume que la alianza no afectará a otras corrientes frenteamplistas, sino que ayudará a fortalecer la competencia. En ese sentido, expresó: "La conformación del espacio contribuye a fortalecer al FA, que está en un proceso fermental muy interesante. En el congreso cerramos muy ordenadamente un proceso de balance y autocrítica, de ver qué lecciones tomamos de los 15 años de gobierno, de haber ganado durante tres períodos y haber perdido en la última instancia, que van a ser la base del gobierno del FA en los próximos años".

"Esto también es parte de una lección aprendida de períodos anteriores, donde, por la forma en que se eligieron las candidaturas y se fue a una competencia interna, la conducción no tuvo un talante muy colectivo y tampoco apoyos claros de los sectores y las bases", agregó.

El ala seregnista se hizo pública a principios de setiembre, cuando los dirigentes presentaron un acuerdo para coordinar acciones como un bloque que nuclea a varios de los principales referentes que en su momento lideraron el equipo económico de la era frenteamplista y otros dirigentes que integraron el desfragmentado Frente Líber Seregni (FLS), liderado por Danilo Astori. Este martes, dos días después del Congreso del FA en el que se oficializaron las tres candidaturas para la presidencia, la alianza estrenará un nuevo nombre.

"Tinte dictatorial", pero no dictadura

En contraposición a los dichos del senador del Frente Amplio y exvicepresidente Danilo Astori, quien ha calificado al régimen de Venezuela como una "dictadura tremenda", Bergara prefirió deslindarse del término dictadura al referirse a la situación política que atraviesa ese país, junto a Cuba, China y Nicaragua. En su lugar, uso la expresión "tinte dictatorial" para señalar que no son democracias al estilo que Uruguay las concibe.

"He dicho que hay un montón de regímenes como Cuba, Venezuela, China, Colombia en donde hay características autoritarias. Cuando se dice 'dictadura' a veces se asocia a lo que tuvimos acá y no necesariamente se asemeja eso. Ninguno de esos regímenes es lo que queremos en Uruguay. No son democracias en el estilo en el que las concebimos. Tienen componentes autoritarios y reprobamos totalmente la represión en las calles. Los presos por ideas los reprobamos totalmente. Hago la distancia porque tenemos una concepción de lo que vivimos en dictadura y es distinto", precisó.

Y añadió: "En Nicaragua hay un componente dictatorial fuerte. Es impresentable. Cuba tiene elecciones en el marco del partido único. Es un régimen diferente. No es lo que queremos para Uruguay. Toda perpetuación en el poder le quita contenido democrático a los poderes. Le veo un tinte dictatorial a estos regímenes, sí. En Colombia se llega a través de elecciones, sin embargo, hay mecanismos de represión terribles".