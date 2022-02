Presidente del FA tras choque alcoholizado de Abdala: "Muchos de los que castigan no sé si tienen esa autoridad"

Luego de ser proclamado en el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) como nuevo presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira se refirió en rueda de prensa al choque alcoholizado que protagonizó su excompañero del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

El actual presidente del PIT-CNT chocó alcoholizado la tarde de este viernes contra dos vehículos estacionados en la rambla de Punta Carretas, y su espirometría fue positiva, con 1,53 gramos de alcohol en sangre.

"Él (por Abdala) ya lo dijo todo. Cometió un error, lo admite. Lo conozco muy bien; es mi amigo y compañero (y) sé que no es un tomador", aseguró Pereira. El presidente del FA indicó que los comentarios que reflejan la conducta de Abdala como una "práctica cotidiana" no son "reales". Añadió que a los errores "hay que admitirlos" y que ahora será la propia organización sindical la que deberá resolver qué pasos debe tomar a futuro y "no alguien de afuera".

A juicio de Pereira, continuar indagando sobre el accionar del presidente del PIT-CNT, cuando ya asumió el error, "es simplemente querer pegarle en el piso". Consultado por las críticas de dirigentes del oficialismo sobre el incidente de Abdala justificando su accionar por problemas personales, el líder de la izquierda dijo que "no hay ninguna justificación. Cometió un error. Miren que si empiezan a ver, varios cometieron ese mismo error. Ahora los medios están más presentes pero los diarios salieron toda la vida. Muchos de los que castigan no sé si tienen esa autoridad", afirmó.

Para el presidente del FA, es claro que "como sociedad todos asumimos" que no se debe manejar alcoholizado o infringir los límites de velocidad en el tránsito. Tras el choque, el presidente del FA publicó un tuit en la noche de este viernes donde pidió disculpas y asumió su error.