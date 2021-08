Primer debate por LUC: blancos defienden baja de delitos y FA contraatacó con combustibles

Los senadores Gustavo Penadés (Partido Nacional) y Alejandro Sánchez (Frente Amplio) protagonizaron este miércoles el primer debate directo entre dos actores políticos de cara al eventual referéndum sobre 135 artículos de la ley de Urgente Consideración (LUC).

La discusión, organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y la Fundación Konrad Adenauer Montevideo, tenía el objetivo de promover un intercambio sobre tres temas que, en la opinión pública, centran los apoyos y las críticas sobre la normativa: seguridad, combustibles y alquileres.

“A los ciudadanos, la defensa y la preservación de la paz, a los delincuentes, la ley, a los policías, respaldo”, comenzó Penadés. El senador nacionalista aseguró que los resultados están a la vista: la seguridad “desapareció “ de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

El legislador justificó la necesidad de la ley en función del “fracaso” en los gobiernos del Frente Amplio. Y aclaró que el agravamiento de las penas previstas para menores infractores está referido solo para delitos gravísimos. Aquí también, precisó, la ley está dando resultados.

El frenteamplista Sánchez respondió que la baja en los delitos en el último año fue un fenómeno mundial, producto de la pandemia.

“Decir que la baja fue producto de la LUC es una exageración “, sostuvo. “Y la preocupación por la seguridad bajó porque, sencillamente, la gente no tiene trabajo”, agregó.

Sánchez cuestionó la “inflación punitiva” planteada por la ley y, en particular, la posibilidad de que retirados policiales “que no tienen preparación y que no están sujetos a ninguna cadena de mando” puedan "volver a la actividad”.

Además, para el senador opositor, "debe haber una seguridad con garantías en el respeto a los derechos ante posibles abusos policiales".

Penadés insistió y dijo que parece que al Frente Amplio “no le alegra” la baja en los delitos.

Sánchez, por su parte, cuestionó lo previsto en la normativa en cuanto a la legítima defensa, y señaló que altera el derecho a la vida en beneficio de la propiedad.

Combustibles

"Me equivoqué al votar estos artículos", afirmó el senador frenteamplista al pasar a referirse al capítulo referido a los combustibles, el segundo bloque temático que tuvo el debate. "Lo que pasó es que el gobierno no cumplió su compromiso de no incrementar los combustibles", remarcó.

Para Sánchez, la nueva regulación del mercado apunta directamente a destruir el "dique de contención" que tiene el país en este tema, en referencia a Ancap. En su visión, la política implementada por el gobierno atenta contra la producción y la inversión, al no poderse conocer "a cuánto estarán los combustibles dentro de dos meses".

"Cuando estén las condiciones para bajar los combustibles, van a bajar", garantizó por su parte Penadés, que defendió la intención de la LUC de "transparentar" la metodología de cálculo.

Para el senador nacionalista, el Frente Amplio no puede hablar del tema, cuando durante sus gobiernos optó por "hacer caja", recaudando US$ 237 millones por encima del precio por paridad de importación en vez de bajar la nafta y el gasoil. En ese pasaje acusó al anterior gobierno de buscar "tapar el agujero" que dejó el expresidente del ente Raúl Sendic en Ancap.

"Los acuerdos están para cumplir", le recordó Sánchez. "Lejos de cumplir, el gobierno ya lleva cuatro aumentos sucesivos por un total de 30%, algo nunca visto en el país", agregó.

El legislador frentista le pidió a su contrincante ser "honesto" y reconocer que, desde 2003, en Uruguay se sabe cómo se compone el precio final de los combustibles. Según reclamó, decir que no había transparencia "es una falta a la verdad".

Penadés remarcó que el objetivo es hacer más competitivo al país. "No se le puede pedir al gobierno que baje los combustibles cuando, en dos años, el combustible subió 80%", dijo.

Sánchez contraatacó y recordó que el gobierno, en campaña electoral, prometió bajar los impuestos, pero lo que hizo fue aumentar el Imesi a las naftas 7%, lo que encareció más el precio final.

"A nadie le gusta que le suban los combustibles", admitió Penadés, y señaló que la discusión pública sobre este tema está condicionada por el "humor" ciudadano. "Por supuesto que hubo que aumentar los impuestos, porque dejaron un déficit fiscal muy grande", respondió.

Mercado de alquileres

El tercer bloque de debate giró en torno a lo previsto en la ley para el mercado de los alquileres.

"Todos deben quedarse totalmente tranquilos que la ley de alquileres sigue vigente", señaló Penadés. Lo que hizo la LUC, precisó, es crear un nuevo sistema de alquileres sin garantía y así atender a más personas, entre ellos los jóvenes que según afirmó el nacionalista vivían un "calvario" para acceder a una vivienda.

Esa opción, precisó, tendrá otras exigencias, como el desalojo a los 30 días por falta de pago, y así darle garantías al propietario. "Es una opción, a nadie se obliga. No te sirve, la ley tradicional está plenamente vigente y te espera con los brazos abiertos", dijo.

Lo que no se puede hacer, dijo Penadés, es "confundir" a la población con que ahora todo es "tierra de nadie" y dar a entender que con la LUC habrá desalojos acelerados y generalizados.

Para Sánchez, el nuevo mecanismo no prevé "ningún derecho y protección" para los inquilinos que no cuentan con garantía. "En vez de ayudarlos ampliando el sistema de garantías, consolidamos una situación precaria por vía legal a los que ya estaban en la precariedad", afirmó.

"Creamos inquilinos clase A e inquilinos clase B", sostuvo el senador opositor. Sánchez lamentó que las opciones para estas personas sean entrar en este sistema o "terminar un asentamiento".

El mensaje final

Penadés y Sánchez tuvieron la oportunidad de realizar un mensaje final sobre lo que está en juego ante el eventual referéndum sobre los 135 artículos que se pretenden derogar.

"Es falso que esto pretenda ser un plebiscito de medio tiempo", aclaró el senador frenteamplista. "No estamos para evaluar un gobierno o cambiar ministros", agregó.

"No cabe justificar todo por el pasado", le pidió a Penadés. "Hay que hacerse cargo de lo que se hace", señaló.

Sánchez dijo no dudar de las buenas intenciones del gobierno, pero sostuvo que la LUC, en lugar de solucionar problemas, los agravarán. "Todos queremos la mejor versión del país, pero el gobierno terminó legislando a la carrera y lesionando derechos", afirmó.

Como conclusión, Sánchez celebró la realización de un debate "con argumentos y evidencia", en donde cada uno pudo defender lo que considera mejor para el país.

"Ninguno de los vaticinios se cumplió", cerró Penadés. "No se violentaron derechos ni se atentó contra las personas", agregó.

"Por supuesto que nos hacemos cargo, y por supuesto que vamos a gobernar", prometió el senador nacionalista, que invitó a defender una ley "votada por un parlamento democrático y con mayorías legítimas".