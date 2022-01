¿Problemas de drenaje o catástrofes extremas? El debate detrás de las inundaciones en Montevideo y la responsabilidad de la IM

La intensa lluvia que cayó sobre Montevideo en la madrugada de este lunes dejó en evidencia al sistema de drenaje de aguas, que no pudo contrarrestar un aluvión tan intenso como el que cayó a primera hora de la mañana, pero también abrió puertas a una discusión que invita a pensar en la fuerza que ganan las estructuras edilicias y en el protagonismo que tiene o no la intendencia cuando una ciudad vive episodios de esta magnitud.

Las dificultades para enfrentar un evento climático al que los meteorólogos calificaron como "extremo" no solamente se limitó a la periferia y a los barrios de menor desarrollo, sino que también impactó en locaciones como Malvín, Aguada y Buceo. Desde edificios que carecían de un desagüe adecuado, calles en las que las canaletas quedaron tapadas y hasta lugares en los que la piedra y el barrio se multiplicaron, la intensidad provocó que algunos barrios montevideanos se transformaran en cursos de agua por el que naufragaban autos y contenedores de basura. Incluso, el predio del complejo multifuncional Antel Arena, que fue construido hace poco más de tres años, sufrió las consecuencias del temporal y quedó inundado.

La visión de los urbanistas consultados por El Observador apunta a que es "imposible" prever esta clase de eventos tan excepcionales cuando uno aborda la lógica de "cómo hacer ciudad". Por lo general, las inundaciones en Montevideo se dan en los sistemas de saneamiento que fueron construidos antes de 1940, cuyos colectores quedaron chicos con su expansión, pero en este caso afectó a gran parte del departamento.

Los especialistas reconocen que es muy difícil que un proyecto de la Intendencia de Montevideo logre modificar el curso de una catástrofe. Sin embargo, entienden que la "forma de hacer ciudad" debe empezar a cambiar para pensarse como colectivo y señalan que este reciente suceso puede servir como ejemplo. Al mismo tiempo, ven con buenos ojos que las construcciones empiecen a incluir al agua en las distintas iniciativas.

"Normalmente no pasa nada hasta que un día efectivamente pasa. Creo que la situación de lo que está ocurriendo permite tomar más perspectivas de la importancia (del agua). Siempre es una opción difícil (pensar en) cuánto gastás en levantar la casa cuando tenés números acotados antes que en comprar un televisor o un aire acondicionado, que son cosas de confort y de retorno inmediato. (...) Esto requiere políticas que van más allá de los partidos. Todas las reacciones que han habido en torno a la inundación son muy poco constructivas. La ciudad de hoy es producto de los últimos 150 años y en esos 150 años somos responsables todos los montevideanos", opinó Marcelo Danza, decano de la Facultad de Arquitectura.

Adriana Piperno, arquitecta investigadora del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos, prefirió separar la problemática en dos partes: por un lado, en cómo se trabajan los problemas de drenaje frecuentes y, por otro, en el abordaje de este episodio en particular, que puede tender a repetirse de acuerdo a la evolución climática. "No podés pensar en un evento como este (al construir una obra). No vas a dimensionar todo para que eso no suceda. Vos imaginate que no vas a tener una caja fuerte de casa por si entran ladrones. Primero porque preferís gastar la plata en otras cosas en vez de hacerle una seguridad que seguro no te va a entrar nadie. Siempre tenés un riesgo, pero vos decidiste que cuando te vas para afuera no dejás la puerta abierta. Con esto es lo mismo: cuando vos dimensionás las infraestructuras las dimensionás para cosas normales. porque si vos dejaras Malvín con una infraestructura enorme capaz que a la periferia no le podés poner un sistema de drenaje", vaticinó.

"Hay que entender lo que pasa en cada situación y tratar de que esto enseñe a que las nuevas formas de hacer ciudad tengan la consideración del agua. Si vos ya cuando hacés un proyecto urbano identificás hacia dónde va el agua, tenés que considerar los sistemas de drenaje. Una cosa es trabajar con la ciudad consolidada y otra es decir 'en los nuevos sectores de ciudad que voy a hacer voy a tratar de no hacer lo mismo que en el pasado'", agregó.

Los problemas de infraestructura de diversas locaciones de Montevideo quedaron en evidencia frente a la bomba de agua que cayó a primera hora. El evento climático dejó contra las cuerdas a varias partes de la ciudad que tuvieron dificultades para contrarrestar el agua y eso, según Danza, mostró que los "puntos de fragilidad" en la capital están "clarísimos". De todas formas, insistió en que "no se pueden calcular infraestructuras en base a eventos extremos", pero sí "tomar conciencia de que la ciudad es un fenómeno social, colectivo, que perdura en el tiempo sometido a las tendencias climatológicas cambiantes".

Como respuesta a las inundaciones, la intendenta Carolina Cosse indicó este martes que la comuna se enfocó en repartir insumos para combatir los daños ocasionados. "Decenas de equipos están trabajando en territorio, en esta etapa, prevemos entregar mil colchones y mil kits de limpieza en 19 barrios" resumió. También se puso en marcha un operativo de apoyo a las familias damnificadas por las inundaciones y seis cuadrillas llegaron a trabajar en los sitios afectados.

Ambos expertos coinciden en que este asunto no se debe utilizar para atacar a la actual administración ni a otras gestiones: "Montevideo es muy nueva, pero aún tiene canalizaciones y cosas muy viejas. Tiene un montón de situaciones irregulares. Lo que pasó es terrible y hay que corregirlo, pero está dentro de las cosas que ocurren en los escenarios de extrema artificialidad, como es una ciudad. Más que apuntarse con el dedo, veamos cuál es el problema, pongámoslo arriba de la mesa y solucionémoslo", indicó Danza.

"Para mí usar el componente político para un lado o para el otro es ridículo. Si quieren culpar a alguien que culpen a la lluvia. No hay otra explicación para esto; sí la hay para eventos más frecuentes y de menos tamaño", acotó Piperno.

Con la percepción actual que existe sobre las catástrofes naturales, la investigadora sostuvo que, si se deja a un lado esta situación extrema, la Intendencia tiene otros pendientes en relación al drenaje fluvial. "Se están incorporando otros sistemas de drenaje asociados a lo urbano-sostenible, que a la larga son mejores para eventos que son menos frecuentes", dijo. Sin embargo, también analizó que los problemas de drenaje con lluvias normales son "graves" en todo el país. "Las inundaciones por drenaje duran poco tiempo, pero son importantes".

"Se sabe la solución, pero es muy costosa. Es una sumatoria de problemas que están asociados a lo urbano. Es también por cómo se generó la ciudad en determinado momento. Hay ciudad hecha de determinada manera donde se escondían los cursos de agua, tenés que lidiar con una ciudad que está construida y arreglar esos problemas que son costosos", agregó.

En ese sentido, la Intendencia de Montevideo empezó a lo largo de esta década a construir tanques subterráneos de grandes proporciones que tienen como objetivo almacenar el agua de grandes lluvias –así como de aguas residuales o servidas–, para luego expulsarlas en las playas. Pablo Guido, responsable de Estudios y Proyectos de Saneamiento de la comuna, explicó a El Observador que cumplen una “función básica”, similar a la de las represas, y también reconoció que ante un evento de valores extraordinarios en materia de acumulación de agua “el sistema de pluviales no está preparado”.

"Esta cambiando mucho el comportamiento meteorológico. Situaciones de lluvia como la que hubo esta semana no eran frecuentes. Lo que estaba previsto estaba referido a episodios normales, de eventos climatológicos, con lo cual las ciudades se van reforzando y adaptando su infraestructura a las situaciones que van ocurriendo. Inevitablemente, los procesos de adecuación y de mejora tienen muchos elementos de avance", indicó, por su lado, Danza.

"Esto como una persona que tiene ACV: siempre alguien puede decir que el ACV es predecible. Se trata del tamaño de circulación de la sangre que llega al cerebro y todo el mundo trata de prever su ACV con estudios. Sin embargo, hay momentos en los que las pruebas no son suficientes. Si fuera solo por prever, no existirían más los ACV. Y los avances en su tratamiento ocurren producto de los accidentes", concluyó.