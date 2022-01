¿Qué cambió en la selección? Josema y Valverde contaron sus primeras impresiones del ciclo Alonso

La selección uruguaya entrenó este domingo pensando en el partido ante Venezuela del próximo martes (20:00) en el Estadio Centenario y tuvo conferencia de de prensa de Federico Valverde y José María Giménez, quienes, entre otros temas, contaron cuáles fueron para ellos los principales cambios con la llegada del nuevo entrenador Diego Alonso.

Consultado por cuál había sido el cambio más importante en cancha, Valverde consideró que fue: “El cambio que hicimos”.

“Creo que eran las ganas, las ganas de revertir la situación, de intentar ganar. Sabíamos que era importante ganar y creo que eso lo demostró todo el equipo. La motivación. También hicimos un plan de juego para presionar más arriba y conseguir la pelota más cerca del arco rival, creo que eso funcionó y fue donde pudimos atacar mejor a Paraguay”, expresó.

@Uruguay

Fede Valverde en conferencia de prensa de la selección

Por su parte, Josema señaló que “cambió la idea de juego”. “Diego tiene otra idea de juego y nos la trasmite día a día”, agregó. “Trabajamos mucho en la cancha en ese aspecto, con muchos videos, muchas información, muchas herramientas nos está dando… Y después es interpretar lo que él nos pide y lo que se da en la cancha”.

“Con Diego estamos trabajando muy bien, no está dejando las cosas muy claras, tácticos todos los días, cosas muy puntuales”, dijo el zaguero. “Si él tuviera más tiempo para trabajar, ahí nos da más herramientas para poder enfrentar los partidos. Pero en pocos días te da las herramientas suficientes para poder hacer un buen partido”.

“Creo que le faltan días para poder trabajar, como a cualquier entrenador que le toque agarrar una selección”, admitió.

EFE/Nathalia Aguilar

José María Giménez en Asunción

El zaguero también se refirió a la actitud. “Se ve la necesidad que tiene este equipo de ganar y sumar, porque lo necesitábamos, lo necesitamos el martes y en las otras fechas que vienen. El equipo lo tiene muy claro a eso y se nota. El equipo no quiere perder ningún duelo, ninguna pelota, y cuando llega arriba quiere hacer daño”.

Cambios tácticos

Valverde dijo que tomó “muy bien” la responsabilidad de ser el encargado de las pelotas quietas. “Cuando el entrenador te da esa confianza de poder tirar los corners y los tiros libres, me pone muy feliz”.

Sobre lo que le ordenó Alonso, dijo que el DT le pidió que se metiera al medio para buscar espacio al lado de los interiores de Paraguay, para conseguir pelotas y atacar rápido. “Salió bien, no solo por mí, también es parte de Mati (Vecino) y Rodri (Bentancur) que hacen llegar la pelota atras de los medios de Paraguay. Lo hicieron bien y creamos muchas chances de esa forma”.

EFE/Nathalia Aguilar

Fede Valverde

Sobre su posición, señaló: “Jugando por banda me queda la cancha de frente, eso lo hablamos mucho con Diego, y eso me facilita muchísimo a la hora de jugar y cambiar de orientación. Con Mathi (Olivera) por el lateral izquierdo supimos aprovechar los dos contra uno que hubo muchísimo, Mathi subió mucho y lo hizo bien, cuando llegó al fondo lo hizo bien. Son jugadas que hay que aprovecharlas y cumplimos lo que nos pidió el entrenador”.

Josema también tuvo un cambio de posición. “Estaba acostumbrado a jugar por derecha, me tocó jugar por izquierda, uno se tiene que adatar a lo que el entrenador le pide”, señaló.

“Diego nos dio unas pautas muy claras de cómo quedar a la hora de atacar y creo que los hicimos realmente bien. Les concedimos muy poca ocasiones, no recuerdo alguna muy clara de Paraguay”, agregó el zaguero, quien señaló que por momentos Ronald Araújo dejaba el lateral y era “como un tercer central”.

El defensa celeste también que es “complejo y difícil” adaptarse rápido a un nuevo entrenador en “dos días” de trabajo. “El jugador tiene que adaptarse rápido a lo que el entrenador le pide”, sostuvo.

AFP

Fede Valverde y Vecino

“Muchas veces entras a un partido con una idea de juego y al final lo que importa es ganar. Y si vez que la función que por ahí te pide el entrenador es salir jugando de atrás, y ves que no podes salir jugando de atrás cómodo, que no le llega a los puntas con claridad, creo que uno como jugador y con la experiencia que hay en este equipo, hay que interpretar que por ahí no es, que hay jugar una segunda pelota y llegar a la cancha rival, lo importante es llegar a cancha rival”, señaló.

Josema el juego aéreo, ser referente y Venezuela

Con respecto al juego aéreo, que fue uno de los puntos fuertes de Uruguay en Asunción, Josema indicó que deben aprovechar la altura que tiene el equipo. “Con la altura que tenemos, tenemos que convencernos y nos convencimos de que no podes recibir goles. Pasa por la concentración en cada pelota quieta, tanto en lo defensivo como ofensivo”.

“De los que fuimos a cabecear, mido 1.85 y era el más bajo. Hay que provecharlo”, comentó.

“Con una buena ejecución y entrando convencido a cada pelota ofensiva, podemos hacer daño. Y en lo defensivo concentrarte en tu marca y el de la zona en ir a sacar esa pelota. Si lo hacemos bien no deberíamos conceder goles. El equipo se dio cuenta que en esos detalles no puede fallar”, agregó.

AFP

José María Giménez por arriba

Consultado por cómo era ser referente con 27 años, primero expresó: “¡Qué increíble! Cuando llegué, pensé que el tiempo se iba a detener e iba a disfrutar un poco más. Y ya tengo 27. Tampoco es que… Pero es verdad que los años pasan rápido”.

“El rol es tratar de trasmitir lo que es la selección, la historia, lo que es Uruguay”, agregó sobre su relación con los jóvenes. “Cuando se ponen la camiseta esta hay que saber defenderla como la defendieron los jugadores de antes, o tratar de hacerlo. Que la disfruten un montón pero sabiendo la responsabilidad que conlleva ponerse la camiseta de la selección”.

Por último, Josema se refirió a Venezuela y el control que deberán hacer los defensores sobre el delantero Salomón Rondón

“Primero limitar la salida de ellos, aún sabiendo que van a jugar con el punta que es grande y fuerte. A los defensas que les toque jugar este partido tendremos claro que va a ser su punta de referencia”, agregó.

“Ahí dependerá del jugador de poder limitarlo en ese aspecto, de que no gire, que juegue incomodo y de robar alguna pelota. En el área uno siempre tiene que estar con él, porque es el delantero de referencia de ellos”, señaló.