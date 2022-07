¿Qué centrodelanteros libres quedan en el mercado para que Peñarol pueda contratar?

El período de pases de cara al Torneo Clausura cerró el viernes de la semana pasada y ningún centrodelantero llegó para reforzar a Peñarol.

Yonatthan Rak, Pedro Milans, Nicolás Milesi, Sebastián Cristóforo, Kevin Méndez y Brian Lozano son las caras nuevas de Peñarol para el Torneo Clausura. Pero el 9 de renombre que iba a sacudir el mercado, tal como anunció el presidente Ignacio Ruglio, jamás apareció.

Por eso, Peñarol está ahora jugado a conseguir un delantero centro que esté en condición de libre para reforzar esa zona del campo donde este año ha tenido enormes problemas porque Agustín Álvarez Martínez no repitió lo hecho en 2021 y antes del Torneo Intermedio emigró a Sassuolo al tiempo que Ruben Bentancourt anotó el sábado tres goles contra Wanderers pero en todo el año apenas había anotado dos tantos, uno de ellos de penal.

Por esa razón, el discurso de la segura llegada de uno o dos centrodelanteros de Ruglio, que habló entre semana en Sport 890, La Oral Deportiva en AM 970 y en Vamos que Vamos por AM 1050, mutó el domingo cuando fue entrevistado por Punto Penal en Canal 10 donde dijo: “Si encontramos a un Falcao, un Teo, un 9 que rompa el mercado, o a un 9 que nos asegure goles de acá de medio, porque conoce el mercado, que es la otra posibilidad, vamos a traer. Traer solo para calmar a la tribuna, no lo voy a hacer nunca porque me tiene sin cuidado lo que la gente grite si estoy convencido de lo que estamos haciendo”.

Peñarol ofertó fuerte por Gonzalo Carneiro. Le planteó a su representante Pablo Bentancur comprar parte de su ficha y le ofreció un contrato importante, en plazo y salario. Pero el jugador recibió una oferta superior de Cruz Azul y así dejó Liverpool.

El nombre de Maximiliano Silvera, de Juárez, y el de Gonzalo Mastriani, de Barcelona de Guayaquil, también estuvieron sobre la mesa. Ninguno cuajó.

En cuanto a los internacionales, además de los renombrados goleadores colombianos, también se hicieron averiguaciones por el venezolano Jan Hurtado, ex Boca Juniors y por Jó, ex Corinthians.

El lunes, Peñarol acordó de palabra la llegada del ecuatoriano Billy Arce, jugador libre, un futbolista de 24 años, diestro que no es centrodelantero sino que es volante de características ofensivas, que puede jugar por afuera o por detrás del 9.

Arce llegará el miércoles a Uruguay y firmará contrato por un año. Viene de jugar en Independiente del Valle esta temporada con 12 partidos y un gol. Fue siete veces titular.

La otra posibilidad que se baraja en Peñarol es darle pista en el primer equipo a Óscar Cruz, goleador histórico de formativas. El problema es que tras una tensa y larga negociación de renovación con Bentancur, recién se reintegró a entrenar hace pocas semanas y el 21 de agosto jugará la final de la Intercontinental sub 20 contra Benfica por lo que está bajo las órdenes de Juan Manuel Olivera en Tercera.

Si se mira el mercado internacional, estos son algunos de los centrodelanteros que están libres y en condición reglamentaria de poder ser contratados, incluyendo algunos españoles por el pasado reciente de Xisco Jiménez en los aurinegros.