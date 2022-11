Qué dijo Alonso cuando le preguntaron por qué Uruguay está jugando a la defensiva

El entrenador de Uruguay, Diego Alonso, quiso mostrarse optimista tras perder 2-0 con Portugal este lunes en el Mundial de Qatar 2022, donde se le complicó mucho el camino a octavos, afirmando que "vamos a darlo todo" en el próximo partido.

En la primera pregunta de la conferencia, formulada por Daniel López Moroy, quien tras un extenso comentario le preguntó si con el ingreso de Facundo Pellistri y Giorgian De Arrascaeta el juego de Uruguay mejoró, Alonso respondió: "Claramente sí. Con el ingreso de Pelistri y De Arrascaeta el equipo mejoró. Lo estaba pidiendo el partido, necesitábamos más juego. Yo creo que apenas comenzó el segundo tiempo el equipo comenzó jugando mejor de lo que venía haciendo en la primera parte donde la chance más clara la tuvimos nosotros, más allá de que ellos tuvieron un dominio de pelota. El espacio lo estábamos dominando nosotros porque estábamos jugando dónde queríamos, las presiones a veces surtían efectos, a veces no, pero los robos eran altos. Lo que no pudimos conseguir fue algo que nos pasó contra Corea: perdimos la pelota rápidamente y eso nos provocaba tener que replegarnos e ir para atrás. En el segundo tiempo lo corregimos, el equipo dio la sensación de salir mejor, recuperamos más alto y con el ingreso de esos dos futbolistas, el equipo tuvo más desequilibrio, hubo más juego interior, nos dio otra posibilidad y el equipo jugó más".

Pablo Porciúncula / AFP

La imagen de Alonso en pleno partido ante Portugal

Después Gonzalo Fassanello, de Radio Nacional, le preguntó por qué cambió en el Mundial la propuesta de ir hacia adelante que había planteado en las Eliminatorias, a lo que Alonso contestó: "No lo hemos dejado de hacer, pero los rivales también juegan. La intención, si usted ve cuando inicia el primer tiempo, cuando inicia el partido, nosotros vamos a presionar, no estábamos esperando atrás, propusimos la presión y el juego hacia adelante. El rival también juega, te hace oposición y te hace que lo vos planteés también te lo combate; por momentos sale y por momentos no sale. Hoy ellos tuvieron alguna situación más de gol, 16 contra 11, es lo que marca la estadística, pero si vamos al partido pasado tuvimos seis situaciones claras contra una de Corea. Intentamos ir para adelante, mal hecho sí, no jugamos bien, pero intentamos ir para adelante. Y hoy lo mismo, en el primer tiempo nos costó, pero en el segundo vi a Uruguay intentando, yendo, no quiere decir que no querramos intentar, a veces el rival también es bueno, compite bien, juega bien y te hace que no puedas estar en los lugares donde uno quiera posicionarse".

Posteriormente, Gabriel Regueira, le preguntó por qué no se está viendo la mejor versión de Federico Valverde en este Mundial y por qué se lo ve "tan apretadito" en el medio.

"Creo que Federico ha jugado en los cuatro partidos de Eliminatoria prácticamente en la misma posición que jugó hoy. Jugó más adelantado hoy todavía, de interior. En Eliminatorias lo hizo de doble contención con Bentancur, como terminamos jugando hoy. La posición que ustedes destacan que ha tenido grandes rendimientos jugando con nosotros esa doble contención de Bentancur y Valverde es la misma que jugó hoy poniéndolo incluso más adelante, jugando de interior, que muchas veces en el Madrid juega de interior, por la cantidad y calidad de jugadores que tiene el Madrid también juega de volante por fuera. La mejor característica que tiene es el juego por el centro, es la mayor virtud que tiene él y ha rendido muchísimo en esa posición. Cuando usted habla de remates hoy tuvo uno que se fue por arriba del palo, el otro día pegó una en el travesaño y tuvo una volea de zurda en el primer tiempo. Tuvo mala fortuna para hacer el gol pero para nosotros es un jugador de grandes características que nos ayuda a jugar. Obviamente nos está faltando juego y cuando el equipo juegue mejor él seguramente va a poder relucir mucho más".

Álvaro González Márquez, de emisora Del Sol, le preguntó si era "factible" esperar un cambio de planteo en el partido ante Ghana. El DT celeste expresó: "Indudablemente vamos a buscar la victoria, intentaremos formar el sistema con jugadores en cancha buscando lo que más nos convenga y así lo vamos a hacer. Le vamos a dar todas las armas para hacerlo lo mejor posible y tengo mucha confianza en los futbolistas, estoy convencido que el próximo partido será duro pero vamos a ir por todo para intentar ganar y poder clasificar".

Andrew Colton, de la agencia Reuters, le preguntó qué recuerdo tiene del partido ante Ghana de Sudáfrica 2010 y qué significado tiene ese antecedente de cara al partido del viernes (hora 12.00). Alonso expresó: "Para nosotros es una historia distinta, nos vamos a jugar la clasificación así que es de suma importancia, ellos buscarán la clasificación y nosotros también, será definitorio pero no tendrá nada que ver con lo que pasó 12 años atrás".

Por último, Jonathan Fabián de Mundial de Fondo Argentina, le preguntó que hizo bien Uruguay por ahora en el Mundial y qué tiene que modificar de cara al encuentro con Ghana. Alonso respondió: "Nos tenemos que terminar de soltar, el equipo se tiene que soltar y jugar como jugamos en la segunda parte y como nos pasó contra Corea que si bien no fuimos fluidos nos animamos a jugar un poco más. Hoy nos animamos a jugar en el segundo tiempo. Nos tenemos que animar a jugar más, lo que hemos tenido en Eliminatorias: ser un equipo valiente, que arriesga, que va, que juega entre líneas, que está tirando todo el tiempo desdobles, que juega los mano a mano por bandas, tenemos que arriesgar. Repito: los rivales influyen, juegan, te tapan, saben cuáles son tus virtudes, intentan minimizarte pero tenemos que seguir confiando en nuestras características, en los jugadores que tenemos y darles confianza para desarrollarse".