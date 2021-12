¿Qué dijo Brian Lozano sobre la posibilidad de llegar a Peñarol?

El extremo de Santos Laguna, el uruguayo Brian Lozano seguirá su carrera en el club mexicano a pesar del interés que Peñarol mostró por el jugador desde principios de diciembre.

"Es un orgullo que Peñarol se interese, es un grande de América. En lo personal tuve conversaciones con Pablo Bengochea e Ignacio Ruglio, el interés era real, tanto de ellos como de mi parte. Mi intención era estar cerca de mi familia y poder cumplir mi sueño de estar en Peñarol. Necesitaba jugar y estar cerca de mi familia, para mí fue un año muy fuerte en lo emocional, no me sentía cómodo jugando y era lógico por la lesión que había tenido. Pero me metí mucha presión para volver al nivel en que estaba antes de la lesión y eso me perjudicó", expresó Lozano a Último al Arco que se emite por Sport 890.

En el mejor momento de su carrera, Lozano sufrió fractura de tibia y peroné en junio de 2020. En enero de 2021 tuvo que volver a ser operado porque la primera intervención no había quedado del todo bien.

Eso lo llevó a estar más de un año afuera de las canchas.

Esa inactividad, llevó ya hace muchos meses a poner a Lozano en el radar de Peñarol pensando en la temporada 2022. Sin embargo, el club le manifestó al jugador que contaban con él para el nuevo torneo en México y que es una pieza clave del plantel.

Lozano, de 27 años, tiene contrato con Santos Laguna hasta diciembre de 2023.

"El presidente de Santos estaba al tanto de que la estaba pasando mal, de que tuve intención de abordar un avión y volverme a Uruguay, se lo dije personalmente. Fue él y Guillermo (Almada, exentrenador de Santos Laguna) a hablar conmigo a casa. Fui unos días a Uruguay que me sirvieron mucho para poder recuperarme en lo emocional, porque la pasé muy mal", dijo.

"Todos sabíamos que era muy difícil jugar en Peñarol, por el contrato que tengo en el club y porque confían mucho en mí. El entrenador confiaba y contaba conmigo, esperemos que más adelante se pueda dar la oportunidad. No depende de mí ni de Peñarol, el club confía mucho en mí y ahora estoy muy enfocado en la pretemporada y en el campeonato que empieza el 8 de enero", concluyó.

Lozano jugó en 2019 seis amistosos a muy buen nivel en la selección uruguaya. Pero la pandemia primero y después su lesión lo sacaron del radar de la celeste. Ahora espera volver a retomar esa línea de juego para poder convencer a Diego Alonso para una futura convocatoria.