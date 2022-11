¿Qué dijo el Manchester United sobre la polémica entrevista a Cristiano Ronaldo?

El club inglés Manchester United rompió el silencio luego de la entrevista de Cristiano Ronaldo en la que dijo sentirse "traicionado" por la institución y sostuvo que el club lo convirtió en "la oveja negra" del plantel.

En un comunicado publicado este lunes, el equipo informó que "toma nota" de la entrevista del jugador portugués con Sky Sports y aseguró que "considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos".

En el reportaje, publicado este domingo, Ronaldo acusó a sus compañeros de equipo de tener "falta de empatía" luego del fallecimiento de una de sus hijas mellizas que esperaba para abril con su pareja Georgina Rodríguez. También apuntó contra Ralph Ragnick, anterior entrenador del United, al que aseguró que desconocía.

“No tengo respeto por él porque él no tiene respeto por mí. Si no me respetas, nunca te voy a respetar", dijo después sobre Erik Ten Hag, actual DT del club.

También aseguró que el Manchester "no evolucionó" desde el final de su primer pasaje con el club, que comenzó en 2003 y culminó en 2009: "Está igual, no cambió, el progreso ha sido cero".

Tras estas críticas, el United decidió analizar la situación antes de dar una respuesta. "Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos", se lee en el comunicado.

Manchester United está en la quinta ubicación de la Premier League inglesa con 26 puntos, a 11 del puntero Arsenal. Este domingo venció 2-1 al Fulham con un gol en la hora del jugador argentino español Alejandro Garnacho, sin Cristiano en la lista de convocados. El portugués tampoco estuvo disponible en la victoria 4-2 de su equipo contra el Aston Villa por la Copa de la Liga.