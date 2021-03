Qué dijo Gallardo sobre los dirigentes del fútbol, que invita a reflexionar

A partir de mayo, cuando se inicie el Brasileirao, en Brasil nace una nueva vida para los entrenadores de fútbol. Se acabará el despiadado cambio de técnicos y todos, clubes y entrenadores, se someterán a nuevas reglas de convivencia.

Así fue aprobado la semana pasada. La Confederación Brasileña de Fútbol puso límite a los incesantes cambios de técnicos de los clubes en la primera división y la nueva disposición aprobada hace una semana determina que los 20 clubes que participan del Brasileirao podrán despedir solo a dos entrenadores por temporada. Si deciden un segundo cambio, el sustituto tendrá que ser un miembro del club que trabaje “por lo menos desde hace seis meses” en esa institución. Así lo informó la CBF.

También los entrenadores tienen sus reglas: solo podrán cambiar de equipo una vez durante la temporada, excepto en caso de despido.

En el Campeonato Uruguayo de la temporada 2020, que finalizará el 7 de abril, trabajaron 32 entrenadores en 16 equipos, en seis clubes culminó el mismo técnico que empezó y en los otros 10 hubo hasta tres diferentes. Son los casos de Nacional, Peñarol, Defensor Sporting, Cerro, Progreso, Boston River y Liverpool que tuvieron a tres entrenadores en 37 fechas.

A raíz de esta situación de inestabilidad que tienen los entrenadores, que trasciende el fútbol uruguayo y que también es moneda corriente en el fútbol argentino, Marcelo Gallardo fue consultado sobre la nueva disposición en Brasil.

Al respecto, el técnico de River Plate, manifestó: “En general los entrenadores en este lado del mundo no estamos muy protegidos. Te pueden despedir en cualquier momento, y no importa el contrato que tengas. Si están al día te puede despedir en cualquier momento. No estamos muy protegidos. El problema del entrenador siempre va a ser una situación compleja porque también somos partes de ese círculo. Estoy en desacuerdo total que se despida a un entrenador y que no cumpla su contrato. Pero el entrenador siempre es el que termina saliendo por una cuestión de obviedad. ¿O se va a ir el directivo, el presidente o el manager que lo contrato? Tampoco se van a ir 30 o 40 jugadores. El que termina saliendo ante los malos resultados es el entrenador”.

Además, agregó: “Siempre digo que los tiempos en el fútbol no los tenés salvo cuando ganás, y son muy pocos los casos que se sostienen sin resultados y que después, a la larga, terminan saliendo bien. Para eso hay que estar muy convencido de lo que vas a buscar y en general no se hace un registro de lo que vas a buscar y con qué idea, si la vas a respetar o no. En general, lo que pasa en el fútbol argentino depende de la voz del tablón y de lo que sucede en las redes sociales si el entrenador gusta o no, y si pierde dos partidos está afuera. Así lo miden. Es lamentable, pero es así. Pasó siempre. Estoy en desacuerdo pero no soy el defensor de los entrenadores. Soy una persona que da una opinión que dice que los entrenadores podrían estar mejores cuidados”.

Finalmente, subrayó un concepto del que tanto se habla: “Los dirigentes hablan de proyectos y de seleccionar al entrenador. Si no lo respaldan no puede haber proyecto. Si no hay respaldo y convencimiento, no se puede proyectar nada”.