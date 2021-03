Los extraños seis técnicos sobrevivientes del fútbol uruguayo: ¿cómo hicieron para terminar el año?

En un año en el que el mundo mutó, donde el covid-19 cambió los hábitos después de marzo de 2020, hay algo que sigue igual: el permanente cambio de entrenadores en el fútbol uruguayo. Solo seis de técnicos de los 16 planteles de Primera dirigirán durante toda la temporada 2020 que comenzó a principios del año pasado y finaliza este fin de semana. En los demás equipos, incluidos los grandes, los futbolistas se tuvieron que acostumbrar a varias presentaciones de nuevos DT. Es que pasaron 32 técnicos por los 16 clubes de Primera división.

El proyecto, esa palabra que suena tan bien al oído de los socios e hinchas de los clubes, la mayoría de las veces se derrumba como un castillo de naipes apenas empiezan a encadenarse los resultados negativos. Pasó en Peñarol y en Nacional, que apostaron a la renovación y a los proyectos a principio de la temporada y están terminando con tres técnicos cada uno: Diego Forlán, Mario Saralegui y Mauricio Larriera en los aurinegros; Gustavo Munúa, Jorge Giordano y Martín Ligüera en los tricolores. Una temporada anormal por la pandemia, donde sucedieron situaciones imprevistas, con una inactividad de cinco meses, con entrenamientos por Zoom, y luego el calendario se estrechó tanto que debieron jugar cada tres días.

Camilo dos Santos

Jorge Fossati, River Plate.

Los seis técnicos que lograron continuidad en su trabajo durante el año fueron Danielo Núñez en Cerro Largo, Francisco Palladino en Deportivo Maldonado, Juan Ramón Carrasco en Fénix, Alejandro Capuccio en Rentistas, Jorge Fossati en River Plate y el argentino Pablo Marini en City Torque. Larriera fue el único que trabajó en dos instituciones: durante el Apertura dirigió a Montevideo Wanderers y durante el Clausura lo está haciendo en Peñarol.

Fossati encontró en River Plate a una directiva que mantuvo la confianza en su trabajo a pesar de los resultados en la cancha. El Flaco ocupa su cargo en el equipo del Prado desde junio de 2019: “Siempre me he manifestado que nunca estuve de acuerdo con esa idea de que ‘el hilo se corta por el lado más fino o es más fácil sacar a uno que 30’, y todos esos cuentos. No estoy de acuerdo con esa filosofía. El dirigente antes de elegir tiene que pensar bien a quién elige, y el técnico antes de aceptar también tiene que pensar bien. Y si vemos que el amor es mutuo, nos casamos, pero si es de un lado solo ese matrimonio no va a llegar muy lejos. En términos deportivos, si ese amor se maneja solo por resultados, no tiene sostén”, dijo el técnico a Referí.

Inés Guimaraens

Alejandro Capuccio, Rentistas.

El entrenador de vastísima trayectoria, entiende que la temporada actual no debería medirse igual las anteriores debido a los inconvenientes que generó el coronavirus: "No en el grado de exigencia, no hay que verla tanto en los resultados, sino en cómo se trabajó, que hicieron los técnicos en mi club para que las cosas fueran mejor. Inclusive el periodismo en general analizó los partidos como si fueran partidos de una temporada normal; no digo ahora que agarramos ritmo, sino ya en la segunda fecha del Clausura los comentarios eran de una exigencia bárbara".

Cerro Largo no se concibe sin Danielo Núñez, quien ha sido técnico del equipo en varios ciclos y en el actual lo encuentra al frente del plantel desde 2018. Núñez también señaló las dificultades de la tarea en medio de la pandemia, pero que en su caso, los antecedentes en el club avalan la continuidad: “Esta nueva normalidad nos encontró a todos con una actividad competitiva pero diferente por la pandemia, tuvimos que aprender algunas cosas, manejarnos de forma diferente en algunos aspectos, y en materia de resultados mantenemos la expectativa de meternos en Copa que sería fundamental para nosotros y la institución. Pasa también por la credibilidad que venimos teniendo de muchos años trabajando en la institución, lo que indica que deportivamente se ha tratado de hacer las cosas lo mejor posible, con aciertos y errores como todo, pero deportivamente consiguiendo cosas que han sido importantes para una institución en formación y eso también nos dio el aval para poder aguantar el chaparrón que nos tocó afrontar en un lapso de varios partidos sin poder ganar (en el Clausura). Todo indica que vamos a terminar el campeonato dirigiendo y con la posibilidad abierta de continuar para el próximo”, dijo.

Diego Battiste

Juan Ramón Carrasco, Fénix.

Respecto a los cambios de sus colegas en los demás clubes, indicó: “Lo tenemos que asumir como tal, son muy pocas las instituciones que apuestan a un proyecto a largo plazo, y los proyectos por más que se digan que son a largo plazo, son todos a corto plazo. Pueden ser a mediano o largo de acuerdo a los resultados. Tenemos que asumirlo como tal, no tenemos otra opción porque no somos los que hacemos los contratos, ni los que nombramos ni cesamos los técnicos. Son los dirigentes y los dirigentes tienen ese estilo y son pocas las instituciones que apuestan a un proyecto a largo plazo. La nuestra apostó a un trabajo a largo plazo, con matices, con momentos de dificultad, pero se ha respetado el trabajo y eso le da estabilidad a la institución y eso es digno de destacar”.

Danielo agregó que “el cargo de entrenador siempre está pendiente de resultados. Sabemos que nos acostamos y nos levantamos pensando que debemos hacer mejor cada día para no afrontar ese difícil momento que le toca al entrenador cuando los resultados deportivos no se dan. Tenemos que tener mucha fortaleza, saber manejar muy bien aspectos que van más allá de los deportivos, que hacen a lo institucional y tratar de que en lo deportivo mostremos resultados, no queda otra, y a veces también consiguiendo resultados, estamos sujetos a que la forma o el estilo de trabajo no les guste a los dirigentes y debemos dejar la institución también”.

Pablo Marini, City Torque.

Ignacio Borjas, gerente deportivo de Deportivo Maldonado, entiende que "los cambios de entrenadores son particulares y personales y depende de la idiosincrasia de cada club. A veces el equipo levanta, como pasó con Plaza, o el nuevo técnico no puede revertir la situación como pasó en Danubio. El técnico es uno de los fusibles que tiene el fútbol. Eso sí, a veces hay decisiones que son apresuradas y creo que tres técnicos en una temporada no es normal".

El entrenador de Deportivo Francisco Palladino fue uno de los que permanecieron todo el año y Borjas explicó cómo es la evaluación que se hace desde el área deportiva y la dirigencia: "Tenemos tres ítems que evaluamos y los tres tienen la misma importancia: el resultado deportivo, que es lo que se ve; el trabajo del entrenador, el profesionalismo y si están todas las áreas cubiertas, y el vínculo del entrenador con los jugadores, si el jugador cree en lo que le quiere imponer, porque por más bien que se trabaje si el jugador no está convencido, no sirve", señaló el exfutbolista.

Marcelo Umpiérrez

Francisco Palladino, Deportivo Maldonado.

Si bien el conjunto del Este tuvo pasajes de resultados negativos, discontinuar el trabajo de Palladino no estuvo sobre la mesa y explicó porqué: "Francisco tiene fortaleza, es el entrenador que ascendió al club después de 15 años, fue formado en el club, es hincha y está afín a la idea de la institución"

A pesar de tantas variantes de entrenadores, Fossati entiende que en el fútbol uruguayo hay clubes que apuestan a los proyectos, aunque son escasos: “Son la minoría, pero los hay. No quiero dar nombres. El propio River puede ser uno, pero no me refería a River sino a otros clubes que veo que apuestan a algo. Cuando hablamos de proyecto no es solo a ver si se entrena con velocidad, con fuerza, con esto con lo otro, no, es el proyecto club, tiene que haber una consistencia desde el club y he visto últimamente que hay tres o cuatro clubes que parece que tienen esas espaldas y para mi gusto a la corta a la larga eso se nota”.

Sobre el aprendizaje que fue dirigir en 2020, el Flaco agregó que si “los médicos especialistas del covid se fueron manifestando que no conocían la situación y fue todo a ensayo y error", es lógico que pasara también en el fútbol: "Ninguno de nosotros había vivido esta situación de cinco meses sin actividad, de volver y jugar cada tres días, manejar el estrés del jugador, que también uno mismo lo experimenta, de estar o no estar contagiado, de no saber si vas a contagiar a tu señora, a tu papá, a tu abuelito, y todas cosas que hemos tenido que ir manejando. También ha sido un poco con ensayo y error porque nadie había pasado por esta situación, si lo miramos desde el punto de vista deportivo nada más, está siendo una temporada muy dura, exigente”, indicó y cerró: "Lo único que puedo decir es que no hago otra cosa en River que lo que hice siempre en mi carrera, que es dar lo máximo hasta el último partido".

Los procesos más largos

Pablo Marini, de City Torque fue contratado a fines de 2017 por el Grupo City para que se hiciera cargo de Torque en 2018, cuando el equipo jugó por primera vez en Primera división.

Danielo Núñez está al frente del actual ciclo de Cerro Largo desde enero de 2018, cuando asumió con el equipo en Segunda división.

Alejandro Capuccio también comenzó a dirigir a Rentistas en la Segunda división, en 2018.

Juan Ramón Carrasco dirige a Fénix desde el Torneo Intermedio de 2018 cuando sustituyó a Nathaniel Revetria.

Francisco Palladino se hizo cargo del plantel principal de Deportivo Maldonado a comienzos de 2019, en la Segunda división.

Jorge Fossati reemplazó a Jorge Giordano en River Plate, en el inicio del Torneo Intermedio de 2019.

16 clubes, 32 entrenadores

Cerro (3): Nathaniel Revetria, Juan Jacinto Rodríguez, Rolando Carlen.

Progreso (3): Leonel Rocco, Gastón Añón, Maximiliano Viera.

Boston River (3): Sebastián Abreu, Fernando Rodino, Juan Tejera.

Defensor Sporting (3): Alejandro Orfila, Gregorio Pérez, Eduardo Acevedo.

Liverpool (3): Román Cuello, Gustavo Ferrin, Marcelo Méndez.

Nacional (3): Gustavo Munúa, Jorge Giordano, Martín Ligüera.

Peñarol (3): Diego Forlán, Mario Saralegui, Mauricio Larriera.

Danubio (2): Martín García, Leonardo Ramos.

Plaza Colonia (2): Matías Rosa, Eduardo Espinel.

Wanderers (2): Mauricio Larriera, Daniel Carreño.

Cerro Largo (1): Danielo Núñez.

Deportivo Maldonado (1): Francisco Palladino.

Fénix (1): Juan Ramón Carrasco.

Rentistas (1): Alejandro Capuccio.

River Plate (1): Jorge Fossati.

City Torque (1): Pablo Marini.