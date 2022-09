¿Qué dijo Suárez sobre la posibilidad de seguir en Nacional el año que viene?

Por Juan José Díaz y Luis Inzaurralde

¿Seguirá Luis Suárez en Nacional después de enero? Una de las interrogantes que los hinchas tricolores y el público futbolero uruguayo quiere saber, fue consultada por Referí al atacante en un mano a mano en el que el delantero habló de ese y otros temas.

Consultado por si miraba más allá de enero, luego de que termine el contrato con los tricolores y juegue el Mundial de Qatar, Suárez respondió: “No, vivo lo que estoy disfrutando y preparándome para lo que pueda venir”.

Ante la pregunta de si es una locura pensar en Suárez el año que viene en Nacional, el delantero señaló:

“Sí. Hay que ser realista, porque lo dije y me comprometí a eso, y no voy a generar expectativas que no voy a cumplir”.

La entrevista completa pede leerse acá.