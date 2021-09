"¿Qué hacés con el mate a las 12 de la noche?", la desopilante entrevista a Luis Suárez y De Paul

El martes todo era alegría para Atlético de Madrid. Ganó un partido increíble por 2-1 de visitante ante Milan por la Liga de Campeones y el segundo gol fue convertido por Luis Suárez, de penal en los minutos de adición, rompiendo además una racha adversa del delantero uruguayo: hacía más de seis años que no convertía un gol de visitante en Champions.

Después del partido, al borde del ómnibus, Suárez y su nuevo amigo el argentino Rodrigo De Paul, se prestaron para una entrevista con una periodista del club.

Empezó Suárez preguntándole a De Paúl: "¿Qué hacés con el mate a las 12 de la noche".

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

El gol de penal de Luis Suárez

El argentino respondió: "Es importante tener un jugador como Luis, son muchos años, la experiencia al final cuenta y estamos muy agradecidos por ese gol que nos da vida en esta competición muy importante".

Después Suárez manifestó que De Paul es un jugador que contagia mucho, que transmite a los compañeros de ir para adelante y eso siempre influye" y el volante argentino le preguntó a Suárez: "¿Cómo le fue en el juego de cartas al mediodía, a ver si dice la verdad?".

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

El remate de Suárez entre los defensores de Milan

Entre risas, Suárez respondió: "Está dolido porque ayer le gané al truco y salió en todos lados, le di revancha para que agarrara moral hoy y por suerte ganó y así entró al partido, por la moral que le di".

El comentario del cierre del uruguayo fue entre risas: "¿Cómo valoras a Rodri en esta temporada?"

"Es buena persona, buena gente", expresó Suárez.

🧉 @LuisSuarez9 𝘅 @rodridepaul



Las entrevistas con mate tienen un sabor diferente 😜 pic.twitter.com/5NQI0aCICK — Atlético de Madrid (@Atleti) September 29, 2021

Después del título del año pasado, donde Suárez fue fundamental en los partidos decisivos, la comunión del delantero con los hinchas del Atleti es fantástica. El martes quedó demostrada una vez más después del gol. El salteño festejó como siempre, besando sus dedos y la alianza y después levantó el brazo hacia los hinchas que se encontraban en la tribuna de San Siro y estos respondieron saludando eufóricos.

Luis Suárez + Afición Atleti = 😍😍😍pic.twitter.com/2iehuuDmXc — Iván (@IvanBlanco_26) September 28, 2021

Los medios españoles destacan este miércoles, además de la derrota increíble de Real Madrid contra Sheriff de Moldavia, la presencia goleadora de Suárez: "Tuvo el gol del empate en el último suspiro de la primera parte tras un centro de Correa pero no estuvo acertado. Si no participa en el juego, no puede fallar este tipo de acciones. No acertó con un claro cabezazo tras un gran centro de Joao. Donde no falló fue en el punto de penal. Volvió a marcar en Champions League fuera de casa", sintetizó Marca.

Tapa de Marca

Suárez, por su parte, le contestó una historia de Instagram al francés Antoine Griezmann, autor del primer gol y que llegó al partido muy criticado por los hinchas. "Ahora a seguir, bo", le escribió el uruguayo.

Instagram

Griezmann y Suárez

Después de perderse la anterior triple fecha de Eliminatorias, frente a Perú, Bolivia y Ecuador, debido a una inflamación en la rodilla, Suárez fue reservado por Óscar Tabárez para los tres partidos de octubre contra Colombia, Argentina y Brasil.