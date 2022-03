Qué le dijo Pereira a Lacalle Pou tras perder en el referéndum

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, llamó después de la medianoche de este domingo al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, luego de que se anunciara el triunfo del No en el referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Horas antes, Pereira se había dirigido a su militancia sin reconocer la derrota en un discurso que antecedió a la conferencia de prensa del mandatario, quien valoró el resultado como positivo y señaló que el referéndum era una "etapa superada" para el gobierno.

"Lo llamé y conversamos un rato no largo. Cualquiera de los dos claramente estaba extenuado, pero sí nos comprometimos a seguir manteniendo este vínculo, que es claro, nítido, de dos personas que piensan distinto (sobre) qué hacer con el país, pero que se respetan y que hay determinada lealtad. Cuando digo determinada, (digo) bastante", contó Pereira al programa Las cosas en su sitio, de Sarandí.

"Nuestros diálogos han quedado siempre en reserva. La reserva entre un presidente de la República y un presidente de la fuerza política más importante del Uruguay no es un tema menor, es muy importante", añadió.

En la conferencia de este domingo, Lacalle Pou apuntó contra el expresidente del PIT-CNT -quien se había limitado a reconocer el triunfo del No durante su alocución- al señalar que no había recibido su llamado y que lo estaban "buscando". Según dijo entonces, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, intentó ubicarlo pero no pudo.

Pereira respondió este lunes que el comentario "fue una crítica innecesaria" y aclaró que le reconoció la derrota al secretario. Así lo explicó: "Antes de la conferencia de Lacalle, yo le manifesté a Delgado que dábamos por finalizado el escrutinio y que no habíamos alcanzado los votos para derogar los 135 artículos de la LUC. Que se lo podía comunicar a Lacalle en ese mismo momento, que era oficial lo que le estaba manifestando. (...) Se ve que ahí no tuvieron tiempo para comunicarse".

Sin embargo, también manifestó que en su discurso no lo mencionó explícitamente porque "el escenario no estaba cerrado" y estaban trabajando en un comunicado, aunque, a su entender, igualmente dio "todas las señales" de que al Frente Amplio y el resto de organizaciones sociales que apoyaron la causa no les había alcanzado. "Cualquiera que haya escuchado el discurso puede haber notado que di todas las señales de que no nos había dado. Pero no podía decir 'no nos dio' porque todavía no estaba terminado", dijo.

Acerca del resultado electoral, expresó que "no hay un país dividido" sino "un solo país", por lo que, entiende, no se debe atacar a quienes opinan distinto: "Creer que eso es una brecha o una grieta es asunto de unos pocos senadores que hacen del Twitter una forma de vivir".

“Fue una campaña desigual y flechada. Con esas desventajas, haber estado a 20 mil votos genera regocijo. Pero también soy sincero: no logramos el objetivo. Teníamos el objetivo de derogar los peores 135 artículos”, resumió Pereira.

Respecto al referéndum, Pereira lanzó: "Cuando se discutía la ley, le decían que el 60% del Parlamento la había respaldado. Cuando la fueron a respaldar con la gente no llegaron al 50%. Esta es la verdad". Además, cuestionó que analistas - que no precisó cuáles - le dijeron que "era imposible llegar a las firmas".

Respecto a las declaraciones de Lacalle Pou, que dijo los policías "fueron utilizados injustamente estos días de campaña cuando nos cuidan a todos los uruguayos”, retrucó: "Ataques a la Policía, ninguno. Ataques a los que golpearon personas en operativos policiales. A los que violentaron derechos humanos. A la Policía ninguna, tenemos el mayor respeto a la Policía".