Qué leen los que leen: Mercedes Rosende

¿Qué leen los que leen? es un espacio que semanalmente aparece en la página de libros del suplemento Luces. Cada semana se convoca a un lector conocido a que responda tres preguntas específicas:

1- ¿Cuál fue el último libro que le dejó una huella?

2- ¿Qué libro está leyendo?

3- ¿Qué libros tiene en su mesa de luz?

Esta semana la seleccionada es la escritora uruguaya Mercedes Rosende, autora de Mujer Equivocada y El miserere de los cocodrilos, entre otros títulos, y siempre dispuesta a hablar de libros y compartir sus impresiones. Sin embargo, nunca había pasado por este espacio, por lo que decidimos saldar la deuda y preguntarle por sus lecturas.

1- Uno de los libros que me marcó en los últimos tiempos fue Acaso no matan a los caballos, de Horace McCoy,un noir sin policías ni crimen visible, escueto, conciso, ambientado en la Gran Depresión, en el desolador lado B del glamour de Hollywood: actores y actrices sin éxito, gente ya marchita que se inscribe en maratones de baile para olvidar la miseria y bailar hasta morir. Un libro en el que todavía no puedo pensar sin sentir un nudo en la garganta.

2- Acabo de terminar leer un texto del argentino Martín Kohan, Fuera de lugar, una brutal y a la vez delicada, sutil visión sobre la pedofilia, sobre internet, la violencia, los monstruos que conviven a nuestro lado. Es uno de esos libros con muchas capas, y tiene la particularidad de que al leer los últimos diez renglones, te hace cambiar todo el relato, toda la historia muta en tu cabeza.

3- En cuanto termine El Nix, de Nathan Hill: Últimas tardes con Teresa, al que volví por la muerte de Juan Marsé, y la relectura de Shibumi, de Trevanian, que había leído a los veinte años y que me alegro de haber rescatado. También voy a empezar con El caso Morel, de Rubem Fonseca, uno de mis autores de cabecera, y tengo en la lista de espera un par de la argentina María Gaínza: Luz negra y El nervio óptico, Gracias por la compañía, de la norteamericana Lorrie Moore, y uno de las uruguaya Mercedes Estramil, Washed tombs. Quiero conseguir algo de Olga Tokarczuk, quizá Sobre los huesos de los muertos. En mi futuro veo que hay muchas escritoras.