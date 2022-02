Qué opinaron los analistas (y Bergara) sobre los números que presentó Arbeleche

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó este martes en Torre Ejecutiva un informe sobre la situación y las perspectivas macroeconómicas de Uruguay.

Entre los números que expuso la ministra Azucena Arbeleche, destacó que la economía habría crecido 4,5% en 2021, las exportaciones alcanzaron un récord histórico de US$ 11.550 millones en 2021 y la pobreza se redujo en 50 mil personas el primer semestre del año pasado.

Además, el equipo económico adelantó que espera un crecimiento del producto de 3,8% para 2022, generar 40 mil nuevos puestos de trabajo y destinar US$ 400 millones para el Fondo Covid este año.

El director del CED, Agustín Iturralde, resumió que "a grosso modo se tiene un 2021 que cerró a nivel prepandemia; con alguna diferencia —el empleo un poquito más, el salario un poquito menos— pero básicamente a ese nivel."

Sin embargo, recordó que aquel punto de partida "no era particularmente bueno". "Veníamos de cinco años de poco crecimiento y destrucción de empleo, dos años de caída del ingreso de los hogares... Llegamos al nivel prepandemia: hay que ver cómo construimos arriba", declaró.

Iturralde vislumbra que por primera vez desde asumir el poder, la administración actual "tiene buenos resultados y el horizonte despejado en el corto plazo".

"Es un gobierno que priorizó el empleo sobre el salario y el gasto focalizado sobre el generalizado, como ocurrió con los gastos hacia la salud, la población vulnerable y la niñez", analizó el especialista. "Hay un tema de preferencias políticas que se pueden discutir pero son consistentes".

Por su parte, el economista Ramón Pampín, de la consultora PWC, sostuvo que el manejo fiscal fue lo más destacable de lo presentado por el MEF.

"Estábamos bastante comprometidos y logramos cumplir dos años las metas fiscales. Si vos te vas al 2021 lo que más preocupaba a los analistas era lo de perder grado inversor", afirmó. "Eso no sólo no sucedió sino que hubo algún cambio de sesgo (positivo) en la valoración de algunas calificadoras" y "eso no te lo regalan", aseguró.

En 2021, la regla fiscal se cumplió en sus tres pilares. El resultado estructural incluido en la Rendición de Cuentas era un déficit de 3,2% del PIB y finalmente fue de 2,6%. El techo de crecimiento de gastos primarios era de 2,3% y finalmente fue de 1,7%. Y el tope de endeudamiento que era de US$ 2.990 millones se ubicó al final del año en US$ 2.563 millones.

No obstante, Pampín agregó que "también es verdad que cuando no tengamos el escenario del covid puede haber gastos que se incrementen. Seguramente el rubro de remuneraciones haya bajado de forma transitoria", advirtió. Lo mismo podría ocurrir con otros componentes como gastos no personales, transferencias o inversiones.

Desde otra óptica, Nicolás Cichevski, gerente de CPA, opinó que las principales novedades fueron las proyecciones de crecimiento del PIB (tanto para 2021 como para este año) y el dato sobre la utilización de US$ 400 millones para el Fondo Covid en 2022 —que no estaban previstos en la Rendición de Cuentas—.

Para Cichevski, "la mejora de las perspectivas de crecimiento matizan en cierta forma esos US$ 400 millones extra que habrá que financiar para el Fondo Covid". El aumento del producto por encima de lo esperado antes "permite que el resultado fiscal para 2022 se mantenga a pesar de los egresos adicionales", observó.

El propio MEF preveía a principios del año pasado un crecimiento de 3,5% en 2021, que acabó siendo superado en un punto porcentual, según las estimaciones actuales del equipo económico.

Por otra parte, la expansión de la economía de 3,8% proyectada por el gobierno para este año es un poco más elevada que la calculada por los analistas consultados por El Observador —que suponen entre 3% y 3,3%— pero estos coincidieron en que se mantiene "dentro de lo razonable".

La crítica de Bergara

El senador por el Frente Amplio Mario Bergara despachó sus críticas en relación a los números que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas en un hilo de la red social Twitter.

"Nos planteaban que había que evaluarlos por déficit fiscal e inflación. Hoy la inflación quedó a un costado. ¿Por qué será?", cuestionó el expresidente del Banco Central (BCU). En setiembre de 2020, Arbeleche dijo a El Observador que los compromisos del equipo económico son dos: "el rango meta de la inflación y la meta fiscal. Es con lo que nos tienen que medir y con lo que vamos a construir credibilidad", afirmó en aquella oportunidad.

A pesar de alcanzarse buenos resultados fiscales, la inflación se colocó en 7,96% en 2021, por encima del techo del rango meta objetivo (7%). Este año, la proyección oficial es de 5,8%, aunque los analistas sondeados por el BCU estiman 7% y los empresarios encuestados por el INE, 8%.

La ministra de Economía fue consultada al respecto de la inflación en la ronda de preguntas al final de la presentación, pero no contestó por tratarse de un asunto a cargo del BCU y no del Ministerio de Economía y Finanzas. En su conferencia de un año atrás, la ministra tampoco aludió a las cifras de inflación por el mismo motivo.

Bergara también apuntó a que el crecimiento del PIB se vio empujado "a pura exportación de rubros con precios internacionales exorbitantes y demanda china enorme" y que se podría "haber dado el doble de ayuda social" sin incumplir las metas fiscales, según él.