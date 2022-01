Qué pasa si Schiappacasse es imputado y entra en la lista negra de la AUF: ¿puede seguir jugando?

La detención que se produjo este miércoles del futbolista Nicolás Schiappacasse -y su posterior citación- a Fiscalía generan dudas sobre las posibilidades que tendrá el jugador para volver a ingresar a un espectáculo público en Uruguay, al menos en el corto plazo, en caso de que sea imputado.

Fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) consultadas por El Observador aseguraron que, de sumar un antecedente, Schiappacasse se incorporará a la lista negra de 926 personas (incluidos 126 extranjeros) que tienen prohibido acceder a los eventos deportivos en el país. Esto no le impedirá, sin embargo, seguir participando de los partidos e ingresar a los estadios, como jugador de fútbol.

Pero ¿por qué podría jugar para cualquier club y no asistir como hincha?

Según explica el artículo 14 del decreto N° 1/021 del Código Penal, sus garantías como trabajador quedan amparadas, aunque quede incluido en el registro de personas impedidas. La normativa establece que cualquier individuo tiene derecho a ingresar al espectáculo deportivo "a los solos efectos de cumplir específicamente su tarea" y, en este caso, la ley entiende que se debe preservar el ejercicio del derecho al trabajo.

Así lo explicó a El Observador el abogado laboralista Leonardo Slinger: "Dependiendo de lo que sea la resolución judicial, podría ser razonable que él no pueda entrar como espectador, pero sí como jugador, con todos los resguardos que se determinen, por el principio de la libertad del trabajo. Una cosa es lo que pueda ser la prohibición del ingreso a espectáculos públicos, que hace que alguien ingrese como espectador, y otra cosa es lo que podría ser el derecho a ingresar como trabajador. Pienso que pueden ser dos esferas distintas de análisis del tema".

Una opción posible sería que el juez vaya más allá y amplíe su condena al ámbito laboral. Si bien no es un escenario muy factible, ante esa hipotética decisión, la defensa podría apelar y reclamar por la restricción a su libertad de trabajo. "Ahí se estaría invadiendo otra esfera: la listas negras no te dejan ingresar al espectáculo, pero vos no estás ingresando al espectáculo, sino a trabajar. No es que se esté invalidando la lista, me parece que son cosas distintas; una es la finalidad que persigue las listas de gente a la que no le permiten ingresar al estadio y otra es la libertad de trabajo", insistió.

El abogado Juan Pedro Núñez coincidió con su colega y recordó un episodio de 2014, cuando en un clásico de verano una serie de jugadores de Nacional y Peñarol iniciaron una trifulca contra un córner que terminó con nueve de ellos en la lista negra que monitorea el Ministerio del Interior. En su momento, Rafael Peña, encargado de seguridad de la AUF, explicó a Montevideo Portal que, pese a integrar el registro, los futbolistas podrían jugar los partidos -incluido el clásico- de igual forma, ya que no se podía "cortarles el derecho al trabajo".

"Estoyanoff no podía comprar una entrada para ir a un espectáculo deportivo, cuando estaba en la lista, pero sí podía trabajar", dijo entonces.

Núñez reconoció que le sorprendería que a un jugador en la situación de Schiappacasse le impongan una suspensión para jugar los partidos, que son, en definitiva, su manera de "ejercer su trabajo". En ese sentido, explicó que prima el derecho a trabajar por encima de la sanción, más allá de que no existan "derechos absolutos" y las leyes puedan limitar otros derechos por razones de interés general.

De establecer la prohibición, "el juez estaría limitando el derecho al trabajo y no hay una ley que lo permita específicamente. Otra cosa es cuando el sujeto cumple una pena de prisión o penitenciaría que, de forma oblicua, le impide trabajar", explicó a El Observador.

"Considero que no se podría imponer la pena específicamente de la prohibición de jugar al fútbol. El argumento más fuerte es que esto sucedió y, efectivamente, los jugadores continuaron desempeñándose", concluyó el abogado.