¿Qué se puede llevar y qué no al clásico en Maldonado? Así será el operativo de seguridad

El Ministerio del Interior definió este martes los detalles que tendrá el operativo de seguridad del clásico que Nacional y Peñarol jugarán este miércoles a la hora 19:00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado en un nuevo amistoso de pretemporada.

El operativo comenzará en la noche de este martes con patrullaje preventivo por toda la ciudad de Maldonado.

Participarán del operativo unos 750 efectivos pertenecientes a la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, Policía Caminera, Bomberos, Dirección Nacional de la Educación Policial, Aviación de la Policía Nacional, Centro de Comando Unificado y de las Jefaturas de Policía de Canelones, Maldonado, Montevideo, Lavalleja y Rocha.

Durante el día del encuentro, personal de la Jefatura de Policía de Maldonado, con apoyo de Policía Caminera, Guardia Republicana y los GRT de las Jefatura de Canelones, Lavalleja y Rocha, realizarán controles en las rutas de acceso al departamento de Maldonado.

En coordinación con los clubes se acordó que el desplazamiento de la hinchada de Nacional hacia Maldonado será por ruta Interbalnearia, ruta 9 y ruta 39.

Mientras que la parcialidad de Peñarol lo hará por ruta 8 y ruta Interbalnearia.

@Minterioruy Separación de las hinchadas para el ingreso al Campus

A partir de las 15:30 se establecerá la zona de exclusión en torno al estadio que estará delimitada por las calles Treinta y Tres, Sarandí, San José, Francisco Acuña de Figueroa, Suecia, Noruega, Suiza, Dinamarca, Martiniano Chiossi, Democracia y 19 de Abril.

@Minterioruy

Zona de exclusión vehicular

La apertura de puertas será a la hora 16:00. La parcialidad de Peñarol ocupará la Tribuna Oeste (puerta C) en su totalidad y Tribuna Norte (puerta A) y la hinchada de Nacional ocupará la Tribuna Este (puerta F) en su totalidad, Tribuna Norte (puerta H). La Tribuna Sur no estará habilitada.

Al ingreso al estadio se efectuará registro a las personas, controles de espirometría y se contará con cámaras de reconocimiento facial.

Se podrá ingresar con:

• Botellas plásticas de hasta 600 ml.

• Radios portátiles con pilas chicas (AA-AAA).

• Paraguas sin punta de acuerdo a las condiciones climáticas.

• Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (hasta una hora antes del inicio del partido. Pasado ese plazo no se permitirá el ingreso de dichos elementos hasta el descongestionamiento de las puertas ya comenzado el encuentro).

• Banderas de hasta dos metros por un metro con caño de plástico flexible de diámetro no mayor a un centímetro, hueco y que no tenga las extremidades tapadas. Las banderas tampoco podrán adherirse entre sí para formar una más grande.

• Termo y mate.

• Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

@Minterioruy

Elementos permitidos y prohibidos

No se permitirá el ingreso de:

• Fuegos artificiales y bengalas.

• Bebidas alcohólicas.

• Botellas de vidrio.

• Elementos que puedan resultar ofensivos.

• Objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles.

• Material racista, xenófobo.

• Objetos que incremente el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.

• Animales, salvo los de asistencia de personas discapacitadas.

• Papel picado.

Una vez culminado el encuentro, en primer lugar se retirará la parcialidad del equipo perdedor y, posteriormente, la del equipo ganador. Ésta permanecerá en el interior del escenario deportivo por un lapso de entre 30 y 45 minutos hasta que el Jefe General de Operativo considere que están dadas las condiciones de seguridad.

La Policía Nacional recomienda concurrir con antelación al encuentro que comenzará a la hora 19:00 y así evitar aglomeraciones en las puertas.