Quién es la nueva presidenta de Fancap que relevó a Gerardo Rodríguez

El sindicato de trabajadores de Fancap cambió sus autoridades. Las últimas elecciones marcaron que Natalia Belo fue la ganadora y desde la semana pasada es la nueva presidenta del gremio de Ancap. En el Directorio de Ancap tienen la esperanza de que mejore el diálogo y se reduzca la conflictividad que ha predominado en el último tiempo.

Belo tiene 42 años y es funcionaria de la empresa estatal desde hace 14 años cuando entró por concurso como operadora a la refinería de La Teja. Allí trabajó primero en el área de cracking y hace más de 7 años se desempeña en el área de central térmica y la hidrodesulfurizadora de gasoil.

También lleva 14 años afiliada al sindicato. Hasta hace unos pocos días fue su secretaria general y ahora es la presidenta en lugar del socialista Gerardo Rodríguez. La representante de la Corriente 20 de Octubre dice que uno de sus objetivos principales pasa por el “fortalecimiento” del sindicato en cuanto a “participación, conciencia y acción”. “Es importantísimo y fundamental para el éxito de la defensa de la Ancap estatal y pública”, dijo en diálogo con El Observador.

El cambio de autoridades coincide con un momento en donde hay varios frentes conflictivos abiertos. Uno pasa por la asociación del negocio del pórtland con un privado, punto de fuertes discrepancias con el Directorio y que ha motivado incluso varias ocupaciones y paros en áreas sensibles de la empresa.

“Un objetivo claro a futuro y que se continúa es la defensa del pórtland. Eso es algo en lo que no vamos a retroceder. El tener confirmados a nuestros compañeros de contrato de función pública del pórtland nos da otra espalda para redoblar el esfuerzo en la defensa de las plantas en manos de Ancap, y en defensa de la inversión necesaria para que las cosas resulten”, dice Belo.

Hay también otros asuntos en agenda, como la renovación del convenio colectivo, denunciado el año pasado por el Directorio, y cuyas negociaciones recién están empezando.

La dirigente debutó estos días con otra resolución del Directorio que el sindicato rechaza: el alquiler de la planta de combustibles en el aeropuerto de Laguna del Sauce en Punta del Este al Consorcio Aeropuertos Internacionales.

“Arrancamos con buen tino acompañados por el PIT-CNT buscando ámbitos de negociación para hacernos de toda la información necesaria y poder tener con la información de primera mano nuestros planteos y alternativas que pueden ser viables para salvar la unidad productiva”, afirmó.

Camilo dos Santos

Abierta al diálogo

El resultado de las elecciones también se siguió con atención por el Directorio de la empresa. Una fuente del ente consultada por El Observador estimó que factiblemente “mejore” el relacionamiento, en comparación con la presidencia anterior de Rodríguez.

“No ha tenido exabruptos en las reuniones, no ha ido por la confrontación personal. Obviamente, tenemos conceptos diferentes en cuanto a lo que percibimos de Ancap, pero creo que va a ser positivo si ella puede lograr encausar al resto de las autoridades que conforman la dirección de Fancap. Siempre ha sido una persona con pausa, con reflexión y con la que se ha podido hablar”, resaltó la fuente.

El sindicato tiene hoy entre 1.500 y 1.800 afiliados, sobre un total de unos 2.000 funcionarios. “Ese es un tema que también viene en un detrimento tremendo. (…) Hemos perdido un montón de cargos ya con los gobiernos pasados y en este período tenemos 309 vacantes sin cubrir”, dice la dirigente.

Lograr llenar esas vacantes es otro de los objetivos. La presidente de Fancap dice que “hay áreas enteras con riesgo de colapso”, y enumera ejemplos como el área de jurídica, y de ingeniería y obras de la refinería de La Teja. “Habiendo un presupuesto de 309 vacantes, es innecesario que entren a tallar las tercerizaciones”, dice.

Belo se define como una persona con “perfil de izquierda”, pero no está afiliada a ningún partido político. “A mí me da tranquilidad en el sentido que tengo una conciencia sumamente independiente de cualquier tironeo político partidario y una libertad que realmente me deja muy tranquila. Mi horizonte son mis compañeros afiliados. Ellos son los que me dirigen, sin ellos no voy a ningún lado”, aseguró.

La salida de Rodríguez

El expresidente Rodríguez dejó los roles de dirección en el sindicato, que por estatuto tienen un máximo de tres períodos consecutivos. Durante su gestión lideró la recolección de firmas contra la ley de Urgente Consideración y se posicionó en la primera línea opositora.



En 2018 asumió como presidente del gremio, un período en que enfrentaron la gestión de Marta Jara por un “claro sesgo economicista”, entre el ajuste de compensaciones y lo que acusaron de eliminación de “áreas estratégicas” del ente.

Pero la mayor crispación llegó con la nueva administración, con choques constantes desde las ocupaciones hasta las huelgas por la asociación con privados en el pórtland.

“No quiero que esto se interprete como que me bajo cuando las papas queman, sino que ante una lucha tan grande como la cementera, el rol que me ponga la nueva dirección lo voy a cumplir y voy a estar como un militante más”, expresó Rodríguez en una entrevista con el Grupo R Multimedio semanas antes de las elecciones.

“Lo que me desvela es la lucha por mantener la industria cementera en manos del Estado, y después todo lo que tenga que ver con la causa del movimiento sindical y la posible reforma de la Constitución”, añadió.