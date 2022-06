Racismo en el deporte uruguayo: una realidad que lastima desde hace años

El hecho censurable de racismo que se vivió el pasado sábado en el Parque Saroldi en pleno partido entre Albion y Wanderers, cuando algunos parciales bohemios dedicaron insultos racistas al senegalés Ousmane N’Dong, es uno más de los que se han sumado al deporte uruguayo en los últimos años.

Luego de terminado el encuentro y cuando sus compañeros se enteraron, el club emitió un comunicado repudiando lo sucedido, y fue rápidamente apoyado por otro de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.

Leonardo Carreño

El senegalés N'Dong celebra un gol de Albion junto a sus compañeros

Con el correr de las horas, N’Dong recibió el apoyo de su compañero Federico Rodríguez quien expresó: “Integrantes de la hinchada de nuestro equipo rival increparon y discriminaron con insultos racistas a nuestro compañero de equipo. Mucha gente va a la cancha a desahogar sus problemas y a veces en lugar de alentar a su equipo, se preocupa más por insultar al rival. Pero hay límites. Estas cosas lamentablemente son parte de la triste sociedad en que vivimos, a pesar de esto no hay que normalizarlo".

Diego Battiste

Diego Riolfo, de Wanderers, apoyó a N'Dong de Albion

Por ese mismo carril se sumó el jugador de Wanderers, Diego Riolfo: "Tenemos infinitas cosas malas como sociedad como para potenciar estas estupideces que en el fútbol uruguayo parecían no darse hace tiempo. Si así sucedió, como parte del grupo de 1era de @mwfc_oficial disculpas al club y nuestro compañero N'Dong! 🙏",

Wanderers, a su vez, emitió un comunicado repudiando lo acontecido: "Wanderers dice 𝐍𝐎 al racismo. El simple hecho de que alguien se haya sentido discriminado, nos subleva y nos obliga a investigar todos los detalles de lo que sucedió. Nuestra solidaridad absoluta con el jugador y con el club involucrado".

Los hechos e insultos racistas han ganado las canchas de fútbol y de básquetbol en Uruguay en los últimos años.

En 2011, Alain Yomby, un camerunés que jugó en Central Español, Miramar Misiones y El Tanque Sisley, reconoció a El Observador que en la cancha sus rivales le decían “negro de mierda”.

Alain Yomby cuando defendía a Central Español

También que desde las tribunas le gritaban lo mismo y "asesino, andá a correr animales a África; me gritan de todo, pero es por ignorancia. No me lo tomo a mal porque sé que el hincha uruguayo no es racista".

Por su parte, en febrero de 2012, el arquero de Progreso, Jorge Rodríguez, denunció a la parcialidad de Central Español poque le tiraron una banana a la cancha.

“La verdad es que es la primera vez que me pasa en el fútbol, y he jugado en Argentina, Chile, Paraguay, Perú. Jamás me pasó algo así. Que en tu país, tu tierra, te estén tirando bananas, que haya tal discriminación no lo esperaba. Si me decís que me insultan, o me dicen que atajo horrible, vaya y pase, pero estar todo el día con la raza, la raza, no puede ser”, comentó en aquella oportunidad.

En abril de ese mismo año, en la semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol de la que Hebraica y Macabi se coronaría campeón, jugando ante Aguada, un grupo de hinchas de este club cantó canciones antisemitas.

En época en que las redes sociales no tenían la fuerza o el cono de resonancia que hoy tienen, Aguada no se quedó callado y sacó un comunicado repudiando los hechos.

Otro hecho similar ocurrió en mayo de 2013 cuando se enfrentaban Danubio y River Plate.

La hinchada de Danubio insultó a Flavio Córdoba de River, pero este terminó expulsado por su reacción

El jugador darsenero Flavio Córdoba recibió insultos racistas de parte de la hinchada danubiana, se tomó los genitales, y fue expulsado.

Por aquellos días, se reunió la Comisión Honoraria contra el Racismo y la Xenofobia y quedó en citar al presidente de entonces de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Sebastián Bauzá -hoy secretario nacional del Deporte- y a los de ambos equipos.

La idea primaria que tenía era de que, ante un canto racista, se pararan los encuentros.

Bauzá sostuvo entonces que “los jugadores afrodescendientes son parte de la historia del fútbol uruguayo y por lo tanto hay que respetarlos”.

El básquetbol volvió a ser parte de un hecho que quedó para la historia, ya que, en enero de 2015, por primera vez una hinchada fue sancionada por insultos racistas.

Leonardo Carreño

La hinchada de Bohemios fue la primera multada en la historia por racismo

La hinchada de Bohemios terminó con una sanción por insultos al árbitro Adrián Vázquez en un partido contra Atenas.

Al término de aquel encuentro, el juez se trasladó hasta la cantina en busca de quienes lo habían agredido verbalmente. Luego cruzó la calle Gabriel Pereira e hizo la denuncia en la Seccional 10ª.

A Bohemios le cerraron su cancha durante seis partidos por ese episodio.

Fucile contra Nico Olivera

Nicolás Olivera jugaba en Defensor Sporting y enfrentaban a Nacional en abril de 2016 en el Parque Franzini.

Leonardo Carreño

En un partido en el Franzini entre Nacional y Defensor Sporting, Jorge Fucile fue denunciado por Nicolás Olivera por insultos racistas

Cuando terminó el partido, el futbolista violeta denunció a su colega tricolor: “Estaba sacado porque había cuestiones de los rivales que no gustaron. Estaba enojado con Fucile porque me dijo negro de mierda y yo esas cosas no las puedo permitir y menos a mi edad y de una persona que conozco de mi paso por la selección", dijo en aquel momento Olivera a La Oral Deportiva.

Agustín Fernández

Nicolás Olivera denunció a Jorge Fucile por racismo

Y agregó: "Me extraña que Fucile, siendo jugador de la selección de Tabárez, tenga estos mensajes racistas hacia mi persona. Palabras como estas no van ni para mí ni para nadie cuando vemos todo lo que pasa en el mundo”.

Ese mismo mes, Nacional fue multado por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con US$ 10.000 porque un hincha del club hizo gestos racistas a un jugador de Palmeiras en un encuentro disputado en marzo por la Copa Libertadores de América.

El hincha de Nacional por el que el club debió pagar US$ 10 mil a Conmebol por ese gesto racista ante los jugadores de Palmeiras en 2016

En setiembre de 2018, también hubo una denuncia de racismo por parte del jugador Roger Bastos, de Cerro Largo, ante Diego García, de Juventud de Las Piedras en el Campeonato Uruguayo de Segunda división.

“Andate, mono, te voy a dar banana afuera para que comas”, denunció Bastos a la Policía cuando terminó el partido.

Días después, García lo llamó para pedirle disculpas y Bastos las aceptó.

El estadounidense Howard Wilkerson, vino a defender a Danubio en El Metro de básquetbol y denunció en Referí que Uruguay no está exento de racismo.

Leonardo Carreño

Howard Wilkerson habló del racismo en el Uruguay

“El racismo está en todos lados, incluso en Uruguay. Está en las canchas con los insultos de los hinchas, pero también en las calles donde se puede palpar con ciertos actos. En Uruguay lo veo a un bajo nivel comparado con lo que pasa en otros países, no lo he sentido directamente, pero siento que el problema igual está. Necesitamos educar a las personas para combatir el racismo y eso empieza por casa”, indicó.

Asimismo, en noviembre de 2020, el racismo llegó a la Liga Universitaria.

En ese entonces, Defensor Universitario denunció que en un partido hubo “hechos de racismo” en la Divisional B del fútbol.

Otro caso de similares características se dio en noviembre de 2021 en la Copa Libertadores de América femenina.

Entonces, el club Corinthians denunció a algunas jugadoras de Nacional tras la goleada por 8-0 propinada en Asunción.

Según denuncias de sus compañeras, Adriana fue llamada "macaca" (mona) por una integrante de Nacional.

Corinthians emitió un comunicado para repudiar el acto de racismo.

Días después, también se sumó el club Deportivo Cali en contra de las tricolores, por el mismo motivo.

Luego de terminado el partido entre ambos equipos, el club colombiano escribió en su cuenta de Instagram: “Desde Deportivo Cali alzamos nuestra voz contra la discriminación y el racismo que vivió nuestro equipo en los cuartos de final de la Copa Libertadores”.

El racismo solo en este año

En 2022, los hechos racistas en el fútbol y el básquetbol se han visto ya en distintas ocasiones.

Déborah Rodríguez recibió insultos racistas en enero pasado cuando se iba a jugar el clásico amistoso entre Peñarol y Nacional y tuvo que abandonar su entrenamiento en el Campus de Maldonado.

EFE/Epa/Valdrin Xhemaj

Déborah Rodríguez también sufrió insultos de la hinchada de Nacional

Los hinchas tricolores desde la Tribuna Julio César Abbadie comenzaron a agredirla verbalmente y ella, luego de tratar de dialogar con ellos, debió retirarse hacia su domicilio.

Su hermano mellizo, Ángel Rodríguez había jugado anteriormente en Peñarol.

En febrero de este año y en un partido que jugaban Olimpia ante Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol, Johndre Jefferson de los tricolores, recibió insultos racistas de parte de ciertos hinchas olimpistas.

Leonardo Carreño

Johndre Jefferson defendiendo a Nacional en básquetbol

Luego de que se hiciera público, ambos clubes emitieron sendos comunicados repudiando los hechos.

Este episodio del sábado con el senegalés Ousmane N’Ddong, es uno más que se suma a una larga lista que se viene acumulando en los últimos años.