Radi y la Nostalgia: "Es una situación desafiante y habrá que trabajar con mucho protocolo"

La escena pospandémica de casos a la baja y reaperturas inminentes se completa con homenajes de distintas empresas y organismos al disuelto Grupo Asesor Científico Honorario. Este martes fue el turno del Rotary Club del Uruguay, que en un evento al que concurrieron los coordinadores, Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, el club hizo extensivo su agradecimiento a todos los integrantes del grupo asesor. En ese contexto, Radi opinó sobre el desarrollo de la pandemia, el cronograma de reapertura de fronteras y la vuelta de los bailes a partir de la Noche de la Nostalgia.

Si bien señaló que prefería no opinar de la autorización de los bailes porque no conocía el protocolo, sostuvo que imagina "que se van a tomar todas las medidas para minimizar interacciones humanas no deseadas". "Sin duda es una situación desafiante, habrá que trabajar con mucho protocolo y cada uno saber que el aumento de las interacciones aumenta la posibilidad de contagio", dijo en diálogo con radio Universal.

También se refirió al otro anuncio que realizó el presidente, Luis Lacalle Pou, en conferencia este lunes: la reapertura de fronteras. En ese caso, dijo que hablaba como "ciudadano y académico" y consideró que la decisión va de la mano con la idea de "progresividad", "gradualismo" y "monitoreo". Estos conceptos formaban parte de los principios rectores del extinto GACH, que eran: progresividad, regulación, monitoreo y evidencia. "Forma parte de la estrategia inicial", resumió y agregó: "Creo que tenemos un cierto nivel de seguridad y margen como para ir intentando dar próximos pasos, sabiendo que la pandemia no se ha terminado".

Radi recordó que el desacople entre las interacciones humanas y los contagios ya había sido detectado por el GACH a fines del mes de mayo, inaugurando entonces la tercera fase de la epidemia en la que el país aún permanece. Sigue habiendo transmisión comunitaria del virus y se detectan más de 630 mil casos por día de covid-19 a nivel mundial. "Si bien Uruguay hoy está en una situación muy favorable, nos va a seguir desafiando la región y el mundo. Uno tiene que ir cauto", pese a la exitosa campaña de vacunación, expuso.

El remanente de vacunas del Covax

En los últimos días, el gobierno recibió un ofrecimiento de vacunas de virus inactivado por parte del mecanismo Covax, para que el sistema internacional comience a saldar su deuda de vacunas con Uruguay. Según dijo el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en rueda de prensa, el gobierno rechazó la oferta y les pidió que envíen las vacunas de ARN mensajero.

Pese a ello, Uruguay ya cuenta con todas las vacunas necesarias para inocular a la población con las terceras dosis (y cuarta para quienes corresponda). Consultado a propósito de ello, Radi consideró: "Es una decisión difícil, Uruguay ya tiene un stock muy grande de vacunas. Es una decisión que pasa por lo técnico y lo logístico. La Comisión Nacional de Vacunas, donde todavía hay integrantes del GACH, seguramente se tendrá que expedir en los próximos días".