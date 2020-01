Rapiña a mujer policía: delincuente le robó y volvió para dispararle

Una mujer policía recibió un disparo en la mano en una rapiña en el barrio Punta de Rieles, informó Subrayado y confirmó El Observador.

La funcionaria, vestida de particular, estaba esperando el ómnibus para ir a trabajar sobre las 5 de la mañana de este viernes cuando un hombre se aceró y e robó la mochila y una cartera. En sus pertenencias llevaba el arma de reglamento.

El delincuente corrió unos pasos pero regresó y le disparó a la mujer, lo que la hirió en la mano. Fue trasladada al Hospital Policial.

El caso es investigado por policías de Zona Operacional III.

Es el quinto ataque a un policía en lo que va del mes. En el primer caso, ocurrido el pasado 15 de enero en la Ruta 5 y Santa Lucía, el policía murió luego de que dos delincuentes le robaran su arma y le dispararan.

Los otros casos ocurrieron en Villa Española, Malvín, Ciudad del Plata y Rivera.

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) advierte que el Ministerio del Interior debe otorgar mayores soluciones habitacionales para los agentes de menores recursos.

El secretario de organización del Sifpom, Ricardo González, aseguró la semana pasada en una conferencia de prensa que hay unos 1.200 funcionarios del área metropolitana que viven en "zonas rojas o conflictivas", por lo que esa es una de las preocupaciones de primer orden del gremio.

González se refirió a este tema después de reunirse con el jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez. "Tenemos que meterle el diente a eso", dijo el dirigente sindical en relación a los problemas habitacionales de los policías.

En tanto Pérez recordó que "hace bastante tiempo" ha habido "advertencias" sobre el tema del "porte de armas y andar en lugares seguros", sobre todo en momentos en los que los funcionarios ya no están en servicio.

"No obstante de eso, el hecho de ser policía y estar uniformado representa un blanco que cualquier delincuente ve", señaló el jerarca policial. "Muchos policías viajan y van al servicio de particular y se uniforman en el lugar de trabajo, pero no es una orden. Será un tema de discusión que no es para este momento", dijo Pérez sobre el derecho de los policías a andar uniformados.

Por otra parte, la Justicia y la Policía investigan a narcotraficantes uruguayos ante indicios de que la reciente seguidilla de ataques a policías tienen detrás a delincuentes que pagan a personas para asaltar a agentes y quitarles sus armas.