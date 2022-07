Recomendaciones de regalos para el Día del Padre

Este lunes 10 de julio se celebra el Día del padre en Uruguay. Diferentes rubros ofrecen propuestas para obsequiar en este día y, a su vez, aprovechan esta ocasión para reactivar el mercado.

De hecho, la economista de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU), Ana Laura Fernández, contó esta semana a Café & Negocios que el crecimiento del comercio en el país se dio a un ritmo menor al esperado y dispar respecto de las demás ramas de la economía.

Las declaraciones de la jerarca tuvieron lugar luego de que el Banco Central del Uruguay (BCU) divulgara los últimos datos sobre la recuperación del sector privado, que, según el organismo, ya llegó a niveles de recuperación similares a los de el período previo a la pandemia de covid-19.

En este sentido, Fernández aseguró que “todas estas instancias de festejo (como el Día del Padre) al final del día intentan ser un llamador para impulsar las decisiones de consumo en los hogares, siempre son positivas, sobre todo ahora cuando la gente puede movilizarse y reunirse”.

A su vez, la jerarca explicó que si bien estas festividades comerciales no generan cambios sustanciales en el crecimiento del sector, sí colaboran a transitar el proceso de crecimiento. De todos modos, los comerciantes son optimistas de cara al próximo 10 de julio.

Sugerencias para papá

En Café & Negocios sugerimos tres propuestas para obsequiar en esta fecha, que van desde degustar diferentes platos y bebidas en la Bodega Juanicó a regalar celulares o tablets de la línea Galaxy de Samsung o aprovechar las últimas novedades literarias que ofrece Escaramuza.

Sabores

Vinos y gastronomía

La familia Deicas ofrece diferentes experiencias para poder disfrutar sus vinos en dos categorías. La primera de ellas es la degustación de platos variados que combinan con sus distintas reservas. La segunda, trata de recorrer el establecimiento para conocer el proceso de producción de sus líneas de vinos.

Los costos van desde los US$ 35 a los US$ 110. Para conocer más se puede visitar su página web familiadeicas.com/reservas/ o llamar al 094847428.

Tecnología

Samsung Smartphones y tablets

La tienda virtual de la tecnológica Samsung, Stienda.uy, ofrece el smartphone modelo Galaxy S20 FE con conectividad 5G y capacidad de 128 GB a US$ 649, y el Galaxy S21 FE 128GB 5G a US$ 1.099. En cuanto a tablets, el ecommerce promociona la Galaxy Tab A8 Wifi 64 GB a US$ 379 o la Galaxy Tab S8 Plus 128GB, de 12,4 pulgadas con pantalla keyboard y lápiz a US$ 1.499.

Los envíos son gratis para todo el país y en zonas de Montevideo llega, incluso, al otro día.

Libros

Novelas y otros títulos

La librería Escaramuza recomienda la novela Irse yendo, de Leonor Courtoisie ($ 500); Ahora tendré que matarte, de Inés Bortagaray ($490) y Los audios del ocaso, del sociólogo Esteban Perroni ($ 890).

Hasta este domingo 3 de julio hay un descuento del 15% en Escaramuza si se compra a través de su ecommerce y con el código LECTOREPIGRAFE, que ofrece la newsletter de Emanuel Bremermann, editor de Luces, suplemento cultural de El Observador.