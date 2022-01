Registro "No llame" y control de contenidos audiovisuales: qué son y cuándo estarán vigentes

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) está trabajando junto al Poder Ejecutivo en la puesta en funcionamiento del registro “no llame” y del control de contenidos audiovisuales.

En el artículo 181 de la Rendición de Cuentas 2020 se crea el Registro Nacional No Llame, donde la gente podrá anotarse para evitar llamadas telefónicas de números desconocidos donde se ofrecen promociones de celulares, tarjetas de crédito o débito o descuentos en algún servicio.

El artículo entró en vigencia el 1º de enero de 2022 y el gobierno tiene – por ley - un plazo de 120 días (hasta fines de abril) para ponerlo en funcionamiento. En este momento se está trabajando en la reglamentación del mismo, donde se especificarán claramente los alcances y las sanciones.

El registro estará en la órbita de la Ursec. La presidenta del ente, Mercedes Aramendía, dijo en entrevista con El Observador que mientras el Ejecutivo trabaja en lo relativo a la reglamentación, Ursec junto a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) están manteniendo reuniones con las empresas y la Cámara de Call Center para ver “la mejor forma de implementarlo”.

Según Aramendía, el diálogo con los distintos actores es fundamental y va a “beneficiar a todas las partes”. “Lo que es el registro de los usuarios para verificar la titularidad, ¿quién es mejor que las empresas para poder corroborar la titularidad de los usuarios? Ya tuvimos reunión para que nos ayuden a captar lo que es la manifestación de voluntad de los usuarios”, explicó.

Por otro lado, explicó que se está trabajando con los Call Center para procurar, por un lado, “respetar y atender los derechos de los usuarios y que no sean molestados cuando no quieren” mientras que, por otro lado, “no afectar el funcionamiento y el trabajo” de los call centers que son “una industria que tiene muchísimo para aportar el país”. “Nosotros queremos dar seguridad, transparencia y no generar una afectación, siempre buscando los equilibrios”, agregó.

Cómo funcionará el registro “no llame”

Los interesados, que sean consumidores o usuarios de un servicio de telecomunicaciones, podrán manifestar su voluntad de no ser contactados y luego denunciar si existe un incumplimiento de la ley. En caso de que una empresa no respete estos casos, la situación será evaluada por la Ursec, "quien podrá aplicar las sanciones que entienda pertinentes”, según sostiene el artículo.

“Quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios utilizando como medio de contacto los servicios de telecomunicaciones, en cualquiera de sus modalidades, no podrán dirigirse a ninguno de los inscriptos en el Registro Nacional "No Llame". A tales efectos deberán consultar las inscripciones y bajas producidas en el citado registro a efectos de no incurrir en las conductas antes referidas”, agrega.

En la ley quedan exceptuados de ese registro "las llamadas de quienes tienen una relación contractual vigente, siempre que se refieran al objeto estricto del vínculo", por lo que las compañías telefónicas podrán contactarse con su cliente para ofrecerles un nuevo contrato de telefonía móvil cuando esté por finalizar o también los bancos comerciales podrán seguir enviando sus promociones de tarjetas a sus clientes.

Unsplash

Celulares

Combate a la piratería

El artículo 712 de la Ley de Presupuesto faculta a la Ursec a “impedir” la difusión de contenidos audiovisuales que a su entender infrinjan la normativa vigente en materia de derechos de autor.

Los titulares de servicios de televisión para abonados con licencia para operar en Uruguay podrán presentar una denuncia ante la Ursec y el ente podrá “proceder a tomar medidas para prevenir transitoriamente su difusión mediante el bloqueo estrictamente necesario para impedir el acceso desde territorio nacional”.

“La piratería es uno de los grandes problemas que tienen los medios de comunicación hoy, tienen pérdidas millonarias por esto y es un problema que estamos teniendo en toda la región”, dijo Aramendía a El Observador.

“Se está trabajando desde el Poder Ejecutivo en la reglamentación de dicha de norma para que Ursec pueda empezar a controlar la piratería y a bloquear determinados sitios piratas. En eso vinimos trabajando bastante. Hemos estado trabajando con las empresas para buscar la mejor forma de implementarlo”, apuntó la jerarca.

La intervención de la Ursec será a denuncia de parte. Según Aramendía, las señales se registrarán en la Ursec y cuando realicen las denuncias correspondientes, el ente podrá verificar que el denunciante es efectivamente el titular del contenido que está siendo usado de forma ilegítima.

A partir de ahí, la Ursec podrá notificar a los operadores y/o plataformas para que bloqueen el dominio, la URL o la dirección de IP que están infringiendo la ley.