Relación flaco-gordo “histórica” en la comercialización de Plaza Rural

El remate Nº 235 de Plaza Rural, en el que hubo una colocación del 91%, “fue muy bueno, con una linda oferta, un mercado que por momentos estuvo más corriente y por momentos más fluido y una linda dinámica”, dijo a El Observador Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía.

En este evento comercial se colocaron 18.762 cabezas.

“Hubo oportunidades” para los compradores, resaltó el rematador, “porque estamos en una relación histórica entre flaco y gordo, muy buena, muy favorable”. Los terneros tienen un valor de US$ 2,27 y que el novillo cuesta US$ 2,20, “eso habla claramente de una relación como hace rato no se veía”, añadió.

Para Zambrano es destacable que, mientras se acerca el invierno, los campos se han achicado y la agricultura “le ha ganado espacio a las áreas ganaderas”, en este tipo de ventas exista la posibilidad de colocar más del 90% de la voluminosa oferta consignada.

En los negocios más cortos la demanda estuvo “más ávida y más fluida”.

En el mercado de novillos pesados, vacas pesadas y algunas categorías de vaquillonas se operó con “bastante más dinamismo y en los porcentajes de colocación se mejoró, llegando hasta el 100% en algunos casos”.

Por su parte, Álvaro García, presidente del consorcio, comentó que el mercado "se comportó bien". Dijo que las categorías tuvieron un leve ajuste por el frío y destacó que en la categoría de ganados preñados se colocó un ejemplar a US$ 1.073.

Resultados de la venta Nº 235 de Plaza Rural.

Financiación y beneficios

El Banco República financió la venta, Plaza Rural dispuso de sus fideicomisos y estuvo operativa la nueva herramienta Crédito Plus, con el que todos los clientes del Banco República, con crédito previamente concedido, dispusieron de un plazo de hasta 120 días sin intereses para los pagos.

Lo que se viene

Un nuevo remate de Plaza Rural se desarrollará en tres jornadas, de modo virtual, el miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 del mes que viene. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo lunes 12 de julio.