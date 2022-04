Renuncias, licencias y retornos: los casos polémicos del Partido Nacional

El Partido Nacional reaccionó con inmediatez y le pidió al edil canario Juan López que renunciara a su cargo, después de tener una posición contraria a sus correligionario y ser el único representante de la oposición en la Junta Departamental de Canelones en votar la aprobación al endeudamiento de US$ 44 millones para la construcción de obras. "No pertenece más al PN", sentenció el presidente del directorio nacionalista, Pablo Iturralde. Sin embargo, pese a que la decisión del partido se dio al día siguiente de que el edil actuara bajo su criterio, no siempre actuó de la misma manera después de que integrantes del partido tuvieran acciones polémicas.