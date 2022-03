Justicia imputó a alcalde acusado de violar a una mujer de 80 años en Cerro Largo

El alcalde de Cerro de las Cuentas, Humberto Allende, fue imputado este jueves por la Justicia de Cerro Largo luego de ser acusado de violar a una mujer de 80 años, informó la fiscal María Sequeira a La Voz de Melo y confirmó a El Observador. El hombre deberá fijar domicilio en las próximas horas.

"No quería que ninguna medida cautelar previa significara un descuento de pena en la pena que le vaya a recaer ni tampoco arriesgarnos a una medida de prisión preventiva que el juez no me iba a dar", explicó Sequeira a El Observador y agregó que la víctima se encuentra afectada por el estado público que tomó el caso. "Es una persona plenamente capaz y con una lucidez increíble. Así lo han determinado la perito psicóloga y psiquiatra", detalló.

Los hechos sucedieron en la víspera de la campaña de las elecciones municipales, de acuerdo al relato del abogado de la mujer.

Tal y como informó El Observador, el hombre ya le había mandado mensajes sugerentes y paseaba por el frente de la casa de la mujer ofreciéndole leña. En una oportunidad, incluso, le ofreció una canasta del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que la mujer rechazó excusándose en que ella tenía su jubilación y esa canasta debía ser entregada a gente con otras necesidades. "Un día le golpeó la puerta y entró. Ese día la agarró de los brazos y la llevó rumbo al cuarto. La manoseó, la tiró en la cama y la violó", contó el abogado. El caso inicialmente fue informado por el medio local La Voz de Melo.

"Ella, después de los hechos, estuvo unos días en Cerro de las Cuentas y empezó a sentirse mal, a no querer estar en la casa, a no poder dormir en la cama. Dormía sentada. No sabía para dónde arrancar pero le daba vergüenza contar lo que le habían hecho", continuó. A partir de eso es que emprendió camino hacia otro pueblo de Cerro Largo donde residen sus hijas y que a partir de lo sucedido, se radicó allá.

Cerca de 15 días después confió lo sucedido a su nieta. "Se quebró porque no podía más", consideró el abogado. Posteriormente hicieron la denuncia correspondiente, pero lamentan que haya pasado tanto tiempo, dado que de esta manera se perdieron las pruebas biológicas que pudieran existir. Según el profesional, se le hicieron pericias psicológicas y psiquiátricas que indican que la mujer está orientada en tiempo y espacio aunque padece un "marcado síndrome de estrés postraumático". "No sale de la casa de las hijas a ver a nadie", afirmó.