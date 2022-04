Repetto sale a revalidar su experiencia copera, uno de los motivos por el que lo fichó Nacional

Nacional comienza este miércoles una nueva edición de la Copa Libertadores cuando visite a Red Bull Bragantino de Brasil (19:00, FOX Sports 2), en el que será el primer partido internacional de Pablo Repetto con los tricolores, DT que llegó al club con su gran experiencia copera como uno de las fortalezas que llevó al presidente José Fuentes a proponerle el cargo.

El entrenador tiene como el punto más alto de su trayectoria continental la final de la Libertadores 2016 que alcanzó con Independiente del Valle de Ecuador, uno de los equipos con mayor crecimiento internacional de ese país y de la región.

En total, Repetto, de 48 años, suma 52 partidos por el principal torneo de la Conmebol y otros 22 por la Copa Sudamericana.

Con Independiente del Valle jugó la Libertadores en tres ediciones: en 2014 disputó fase de grupos, en 2015 no pasó la fase previa ante Estudiantes de La Plata, que será rival tricolor este año y en 2016 logró su mejor actuación llevando a su equipo desde dos de las fases previas a la final el certamen, en la que cayeron ante Atlético Nacional.

Leonardo Carreño

Pablo Repetto

En 2017 pasó a Olimpia de Paraguay y disputó dos fases previas, sin meterse en grupos. Volvió a la Libertadores en 2019 con Liga de Quito, con el que llegó a cuartos de final, mientras que en 2020 avanzó hasta octavos y en 2021 no superó la fase de grupos.

Ahora, regresa a la Copa con Nacional, en la que será su octava participación. ¿Le sirve la experiencia para encarar un nuevo torneo? “Ayuda”, respondió este martes cuando le preguntaron antes de viajar a Brasil.

“Porque vos vivís cosas que las viviste antes, pero eso no te garantiza nada. Es una historia nueva y cada partido es diferente. No me quedo con eso, pero uno tiene experiencia, como muchos jugadores que han jugado y que te ayuda”, agregó.

El partido más difícil

Repetto consideró que el partido de este miércoles ante Red Bull Bragantino, de visitante en Brasil y en el debut, es el “más difícil” que tendrá el tricolor en la fase de grupos, en la que también están los argentinos Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield.

Los 22 para ir a Brasil

"Vamos a ir con la consigna de ganar y después según el trámite se verá si es bueno o no un empate”, dijo en conferencia de prensa antes de viajar a San Pablo, cuando se le consultó si evaluaba la posibilidad de buscar un empate.

“Si en la previa te dicen cuál es el partido más difícil de la Copa, sería este, por estar (RB Bragantino) en la final de la Sudamericana, equipo brasilero, con muy buenos jugadores, que mantiene el cuerpo técnico casi dos años, una base de jugadores que se repiten”, agregó sobre el rival de turno. “Pero esto nunca se sabe, son los 90 minutos y el que hace las cosas mejor generalmente se lleva el resultado”, indicó al cerrar su respuesta.

Repetto no quiso dar detalles sobre la propuesta que pondrá en cancha ante un rival que “intentará buscar los tres puntos”. “Dentro de lo que podemos, vamos a priorizar lo nuestro, lo que hacemos nosotros”, expresó. “En estos partidos de Copa tenemos que estar en un nivel alto para tener posibilidades de conseguir un buen resultado", agregó.

Tampoco dio pistas del equipo que tendrá las bajas de Matías Zunino, por lesión, y Felipe Carballo, por tener que cumplir un partido de sanción de la pasada Copa Sudamericana.

Leonardo Carreño

Zabala viene de marcar y puede ser titular

"Tenemos jugadores para suplir esas dos bajas, estamos tranquilos. El equipo viene ganando en confianza", dijo al respecto el DT que recupera a Brian Ocampo, figura tricolor, y a Juan Ignacio “Colo” Ramírez, uno de los goleadores fichados para la actual temporada.

Por las bajas que ha tenido desde que llegó al club, Repetto lamentó que no ha podido repetir un once. "No hemos repetido nunca, por una cosa o la otra, en todas estas fechas no hemos podido mantener la continuidad de un equipo, sí una base que en los últimos partidos ha demostrado cosas buenas".

El equipo que se perfila para el debut copero tiene la base que destacó el entrenador y sería con Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Nicolás Marichal, Leo Coelho o Mathías Laborda, Camilo Cándido; Yonathan Rodríguez y Joaquín Trasante o Diego Rodríguez; Brian Ocampo o Diego Zabala, Manuel Monzeglio, Alex Castro y Franco Fagúndez.