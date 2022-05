Repetto y el penal de Monzeglio: "Si lo hubiera errado Manuel, hoy me estarían criticando a mí o a Gigliotti"

El entrenador de Nacional, Pablo Repetto, reconoció que su equipo no jugó un buen partido ante Fénix, pero valoró el triunfo conseguido por la calidad del rival al que enfrentó. Los albos ganaron 1-0 en el Gran Parque Central en partido correspondiente a la 11ª fecha del Torneo Apertura.

"Me hubiera gustado tener funcionamiento además de resultado, pero le ganamos a un muy buen equipo que venía de ganar tres de sus últimos cuatro partidos. No es fácil cuando te esperan como te esperaron. Llegó el gol que nos dio cierta tranquilidad y ellos arriesgaron. Por momentos nos complicaron, no pudimos lograr el segundo que nos hubiera dado tranquilidad, pero estos partidos hay que ganarlos, a veces no se juegan como uno quiere, pero hay que sumar porque seguimos en la pelea", dijo a VTV apenas terminado el partido.

"Ganamos en forma merecida sin ser el equipo que queremos", reafirmó después en conferencia de prensa con las radios.

"Ellos se ordenaron bien y prácticamente no tuvieron ataques en el primer tiempo, después corrieron riesgos y nos faltó manejar mejor la pelota para hacerles daño, sobre todo cuando empezaron a dejar espacios porque estaban arriesgando", expresó.

"Ellos se pararon bien siempre, pero queríamos ir para adelante siempre, por momentos lo hicimos, por momentos no. Pero terminamos ganando en forma merecida, no en la forma que queríamos, suma, hay que seguir en esta línea, pero hay para corregir", agregó.

Leonardo Carreño

Repetto apura el juego con el Pumita Rodríguez

Sobre la inclusión de Camilo Cándido como extremo por izquierda, Repetto dijo que el equipo sufrió muchas lesiones en esa zona del campo: Santiago Ramírez, Matías Zunino, Brian Ocampo y Alex Castro.

"Nos dio pierna zurda, es un jugador con características ofensivas, juega de lateral con otro panorama. Sabíamos que iba a ser difícil que aguantara los 90 minutos porque es otro desgaste la posición de extremo, por el ida y vuelta que hay que hacer, pero era la mejor opción que teníamos", comentó el DT tricolor.

Consultado por la posibilidad de que Diego Zabala salga como titular afirmó: "Es un jugador que nos da mucho en el cambio siempre, tiene la pausa, tiene pase, es un jugador con experiencia y hoy entendíamos que precisábamos un jugador con manejo y es muy importante para eso. Puede hacer la banda, como lo hizo en toda su carrera, pero hoy lo vemos en otra posición, atrás del 9, en la zona de generación, donde está ingresando".

Repetto dijo que Emmanuel Gigliotti era el encargado de patear un penal si se presentaba, pero que fue decisión del argentino dárselo a Manuel Monzeglio por las críticas que viene recibiendo. "Si lo hubiera errado Manuel hoy me estarían criticando a mí o a Gligliotti, pero fue una decisión del grupo y así se fueron a abrazar, fue un gesto de unión del grupo, cuando un jugador tiene una crítica de más, el grupo lo que hace es apoyarlo".

Por último, Repetto relativizó las posibilidades del equipo en el Apertura, aunque no tiró la toalla: "Sabemos que hay un equipo que tiene una ventaja y el resto venimos todos juntitos, el comienzo hoy no está pasando factura, pero vamos a hacer todo para intentar, para que se pueda dar".

Dos que vuelven

Alex Castro está mejor de la distención muscular que lo sacó del partido contra Vélez Sarsfield en Liniers y este martes entrenará a la par del grupo. Luego será evaluado día a día para ver si puede llegar a estar a la orden el sábado contra Defensor Sporting.

También volverá Franco Fagúndez quien estuvo suspendido por cinco amarillas.