Repuntan los precios para el ganado gordo, con marcada caída de la oferta

Cambió la tónica del mercado para el ganado gordo. Las últimas lluvias descomprimieron un mercado que venía presionado por la falta de agua y por una industria que se mostraba sin mayor interés de compra.

La oferta de ganado se redujo drásticamente, una tendencia que ya se venía registrando desde la semana anterior. Aunque el panorama forrajero es dispar por zonas del país, en general las precipitaciones dieron alivio a los productores y margen de maniobra para retener a la espera de mejores precios.

Algún frigorífico propone valores por novillos especiales de hasta US$ 3 por kilo en cuarta balanza. Hay plantas pasando mejores precios pero con entradas para avanzado enero. Los negocios concretados en los últimos días se han hecho entre US$ 2,90 y US$ 2,95, con entradas entre una semana y 10 días, coincidieron consignatarios consultados.

La vaca gorda cotiza entre US$ 2,75 y US$ 2,80 y la vaquillona entre US$ 2,80 y US$ 2,85 por kilo.

“El partido estaba jugado 100% al factor climático”, señaló Alejandro Arralde, del escritorio del mismo nombre. Y la zona sureste sigue complicada por falta de agua y las últimas precipitaciones no revirtieron la situación.

La faena de vacunos volvió a superar las 50.000 cabezas la semana pasada, con un volumen de novillos que fue el más alto en casi tres años. La contracara fue una fuerte caída en la faena de vaquillonas. La faena de ganado de corral con destino a Cuota 481 se encuentra en sus últimos días, otro factor que podría ser alcista para los ganados de pasto hacia adelante, sumado a la proximidad de las fiestas y la expectativa de menor movimiento del mercado en los primeros días de enero.

“A partir de ahora se va a mantener la firmeza, al menos, 10 o 15 días”, consideró Arralde.

En el mercado de reposición también se ha retraído la oferta. Esta semana, en el remate de Lote 21, todos los valores ajustaron a la baja, pero hubo un buen porcentaje de colocación. Los terneros cayeron 3% respecto al remate anterior y, con un promedio de US$ 1,90, fue la categoría que registró menor descenso comparado con el remate de noviembre.

En ovinos, se da lo contrario a los vacunos, la oferta es abundante, supera ampliamente la demanda, con entradas que siguen muy largas. La industria está abocada a la faena de cordero mamón y las demás categorías siguen relegadas, con entradas a planta para avanzado enero. En este escenario continúa el ajuste de valores. El cordero liviano se ubica alrededor de US$ 3,15. El cordero mamón cotiza entorno a US$ 2,98. El cordero pesado en US$ 3,06, los borregos en US$ 3,03, los capones entorno a US$ 2,93 y las ovejas, US$ 2,89 por kilo.

La faena semanal de ovinos sumó 39.374 animales y fue la segunda más alta del año. Los corderos representaron 67% de total.

Precio de exportación de carne vacuna arriba de US$ 4.000

El precio de exportación de carne vacuna logró superar los US$ 4.000 por tonelada en la última semana, aunque con un bajo volumen enviado.

El ingreso promedio por tonelada exportada fue de US$ 4.073, el mejor valor desde fines de agosto y superior a los US$ 3.774 de la semana anterior, de acuerdo a datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC). El volumen exportado, en tanto, fue uno de los más bajos del año, con 4.743 toneladas.

En 2020 la tonelada exportada promedió US$ 3.782, 1% por debajo de los US$ 3.821 registrados en igual período de 2019.

En noviembre, por primer mes en el año, se exportó más carne vacuna que en 2019. Las ventas de carne vacuna al exterior mostraron una suba interanual de 13% explicada por mayores ventas de carne congelada a Estados Unidos, Canadá e Italia. China se mantiene como el principal destino y aumentó levemente el volumen de compras, pero con una fuerte baja en el precio.

En carne ovina, el precio semanal de exportación repuntó a US$ 4.426, con 419 toneladas exportadas. En el acumulado anual el valor es US$ 4.334, un 5,3% menos que los US$ 4.576 de 2019.