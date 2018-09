Revancha de visitante: Uruguay jugará contra Francia el 20 de noviembre

La Federación Francesa de Fútbol confirmó este lunes que el partido amistoso que el equipo campeón del mundo en Rusia 2018 tiene previsto jugar ante la selección uruguaya en una nueva fecha FIFA será el próximo martes 20 de noviembre en el Stade de France de Paris.

Francia fue justamente el rival que eliminó a la celeste del pasado Mundial de Rusia 2018 cuando el 6 de julio derrotó 2-0 a los comandados por el Maestro Óscar Tabárez en Nizhny Novgorod.

Uruguay, por el momento, no tiene técnico ya que por ahora no se firmó la continuidad de Óscar Tabárez al frente de la celeste, por lo que hasta el momento el entrenador interino en el técnico de la sub 20, Fabián Coito.

El próximo encuentro del seleccionado será el viernes a las 23 horas en Houston, Estados Unidos, contra el combinado de México.