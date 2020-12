Riccetto ya tiene su mano derecha en la dirección del Ballet del Sodre

El español Igor Yebra dejará la dirección del Ballet Nacional del Sodre (BNS) por decisión del gobierno. Esta noticia surgió a principios de junio y, pocos días después, ya se conocía el nombre de su sucesora a partir de 2021: María Noel Riccetto.

Después de meses sin comunicar la decisión final a los bailarines de la compañía, el ministro Pablo da Silveira presentó el lunes a la bailarina y ganadora del Benois de la Danse 2017 como la próxima directora ante el elenco, informó El País. Además, según supo El Observador a través de fuentes del Sodre, la coreógrafa Marina Sánchez será la mano derecha de Riccetto, ya que tendrá un cargo de adjunta a la dirección.

Instagram María Noel Riccetto

Después de haber cerrado la temporada con el aclamado montaje de La tregua, Yebra culmina su ciclo al frente del BNS. El bailarín y coreógrafo español de 45 años es quien lleva las riendas de la compañía desde 2018 –sucedió a Julio Bocca, artífice de la transformación del cuerpo de baile estatal–, fue declarado Ciudadano Ilustre por parte de la Intendencia de Montevideo a fines de noviembre y reconocido con la medalla Delmira Agustini –que entrega el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC)– a comienzos de este mes. El MEC decidió no renovar el contrato de Yebra para 2021.

"Puedo decir que hice y hago aquí todo lo mejor posible que puedo hacer, hasta la última respiración. ¿Por qué lo hago si sé que mañana me voy? Porque lo tengo que hacer. Es lo que amo. Mañana no sabemos si estamos y yo no puedo ser el obstáculo para que las cosas estén bien hechas, porque eso luego me lo llevo yo. Lo que digan o piensen los demás, no sé. Pero yo quiero apagar la luz por la noche y decir 'estoy contento'. Vuelvo a lo grande e importante: tenemos esta vida. ¿Alguien te asegura que mañana estarás aquí? Nadie", declaró Yebra en diálogo con El Observador en octubre. Consultado en ese momento sobre la posibilidad de que Riccetto fuera su sucesora, el bailarín contestó: "No entro en especulaciones. Pero lo sé todo".

Según el español, estas son las aptitudes que debería tener cualquier persona que asuma la dirección de una compañía de danza: "Primero, tiene que tener las cosas claras. Porque si no las tienes tú, no vas a hacer que el resto las tenga. Saber asumir y no pretender quedar bien con todo el mundo. Porque a veces por intentar hacer eso no quedas bien con nadie. Luego, tener la mayor formación posible. Y no estoy hablando de tener tal título, sino de tener la mayor amplitud de visión. Es fundamental cuestionarte y escuchar a los demás, aunque al final la decisión la tienes que tomar tú. Tampoco estoy de acuerdo en eso de que todos somos iguales. Pero tienes que saber escuchar y asumir los fallos. El ser humano es fundamental".

En 2021 la dirección de la compañía de ballet Estado se renovará y tendrá al frente a dos mujeres. Las dos bailarinas son, además, grandes amigas desde la época en la que ambas estudiaban en la Escuela Nacional de Danza (cursaron y egresaron juntas). En el libro recientemente publicado El equilibrio de bailar, que narra la historia de Riccetto, la autora, Lucía Chilibroste, recoge algunos de los testimonios de personas cercanas a la vida de la bailarina. Entre ellos está Sánchez, quien cuenta lo talentosa que era Riccetto desde muy pequeña y cómo eso la incentivaba a ella misma a superarse. "Yo pasé toda mi niñez frustrada y preguntándome por qué me tocó a María que es tan prodigio del ballet al lado", recuerda la coreógrafa, pero luego agradece: "Eso significaba que yo tenía que esforzarme el triple para llegar a ese objetivo. Y quizá gracias a eso yo también pude desarrollar mi carrera en la danza".

Después de colgar sus zapatillas y despedirse como primera bailarina con Manon a fines de 2019, Riccetto asumió la coordinación académica de las Escuelas Formativas del Sodre. Además, se desempeñó este año como jurado del concurso de Canal 10 Got Talent Uruguay, cuya primera temporada culminó el lunes con un programa especial con el ganador y que en febrero de 2021 comenzará las audiciones de su próximo ciclo.

BNS Marina Sanchez como bailarina

Sánchez integró la compañía de Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción, Paraguay, donde participó como primera bailarina en numerosas obras. Entre 2006 y 2017 fue solista del BNS (antes de 2010, denominado Cuerpo de Baile del Sodre). Tiempo después de retirarse como bailarina, Yebra la sumó al equipo artístico de la compañía como maestra y coreógrafa. En efecto, fue la encargada de crear la coreografía de La tregua. Días antes de estrenar este espectáculo, Sánchez contó a El Observador que la elaboración de esta pieza había sido, hasta el momento, "el desafío más importante" dentro del Sodre, donde trabaja hace 25 años.