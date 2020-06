María Noel Riccetto cerca de la dirección del Ballet Nacional del Sodre

Apenas trascendió que por decisión ministerial Igor Yebra no continuará el próximo año como director del Ballet Nacional del Sodre (BNS), aparecieron las especulaciones sobre quién podría asumir ese cargo. Cuando Julio Bocca renunció a la dirección en 2017 el nombre de María Noel Riccetto fue de los primeros sugeridos por el maestro para ocupar ese lugar. Sin embargo, en ese momento el retiro de la bailarina no era algo inminente. Por eso ahora, que ya no es parte de la compañía estatal, su nombre volvió a estar sobre la mesa.

Y según pudo saber El Observador a través de fuentes del Ministerio de Educación y del Sodre, Riccetto es la elegida para dirigir el ballet.

Consultado por El Observador, el director del Consejo Directivo del Sodre, Martín Inthamoussú, prefirió no hacer referencia al tema y aclaró que el encargado de comunicar oficialmente quién estará al frente de la dirección del BNS en 2021 será el ministro Pablo da Silveira.

Actualmente, Riccetto es la coordinadora académica de las Escuelas Formativas del Sodre. Este puesto lo asumió este año, luego de colgar sus zapatillas en diciembre de 2019 y retirarse de la compañía estatal, donde se desempeñó desde 2012 como primera bailarina.

Su baile final fue el 29 de diciembre de 2019 en el auditorio Adela Reta del Sodre, con Manón, su pieza elegida para ese momento. La retirada de la primera bailarina se dio en varias funciones en las que fue ovacionada por miles de espectadores que la acompañaron en su despedida. Y, claro, el último aplauso costó. Porque la retirada de Riccetto significó para la escena de las artes escénicas locales asumir un vacío, y el fin de una era.

Más allá de que la solidez y fuerza de la compañía es innegable, Riccetto era la figura más popular con la que contaba el BNS. Luego de que en 2017 fuera premiada por su rol de Tatiana en Oneguin en el Teatro Bolshoi de Moscú, se convirtió en la primera y única uruguaya en obtener el premio a mejor bailarina en el Benois de la Danza, el galardón más importante de la danza clásica. A partir de ese premio "Oscar" de la danza, el ballet nacional estuvo fuertemente asociado en el imaginario popular a la cara de Riccetto, que logró popularizar más esa disciplina.

El recorrido de la bailarina de 40 años en el universo de la danza comenzó formalmente en 1990, cuando inició sus estudios de ballet en la Escuela Nacional de Danza. En 1995 fue contratada por el Sodre para interpretar piezas puntuales y en 1998 fue considerada Revelación del año por el crítico uruguayo de danza, Washington Roldan. Ese mismo año, viajó a Carolina del Norte y recibió una beca de perfeccionamiento en North Carolina School of The Arts.

En 1999 Riccetto se unió al cuerpo de baile del American Ballet Theatre’s (en Nueva York), una de las compañías más prestigiosas del mundo. Tres años más tarde fue ascendida a solista y ocupó ese rol hasta 2012, cuando regresó a Uruguay para bailar como primera bailarina en la compañía dirigida por Julio Bocca.

“Voy a extrañar el escenario. El escenario es mágico. Lo que me pasa ahí arriba sé que no me va a pasar en ningún otro lado. Es a lo que más le tengo miedo: a olvidarme de esa sensación. Ahora me pasa que estoy en el escenario, miro para arriba y veo un foco de luz y me digo a mí misma ‘miralo bien porque no vas a estar más acá’”, dijo Riccetto a El Observador un par de meses antes de su último baile. Ahora el escenario vuelve a estar cerca desde otro lugar.

No se renueva el contrato

Sobre la salida de Yebra, Inthamoussú dijo días atrás a El Observador que los motivos que llevaron a Da Silveira a decidir no renovarle el contrato a Yebra no tuvieron que ver con un tema de rendimiento ni tampoco con una cuestión presupuestal o de costos. "No hay un motivo de algo particular con él. No tiene nada que ver con su gestión. Son decisiones organizacionales, el ministro está haciendo una reestructura", expresó.

Yebra había llegado al ballet uruguayo en 2017 a través de una sugerencia de Julio Bocca, en momentos en los que también el nombre de Riccetto sonaba con fuerza para ocupar ese lugar.