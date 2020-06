Ronald Arajújo: "Hace años jugaba a la Play con ellos y ahora son mis compañeros"

El segundo partido del exzaguero de Boston River, Roland Araújo, en el primer equipo de Barcelona, el primero como titular, el sábado en el regreso a la actividad por la Liga Española luego del parate por la pandemia mundial de corinavirus, contra Mallorca de visita al que golearon 4-0, trajo aparejados varios comentarios positivos de la prensa catalana y una entrevista realizada por el propio club.

“Trabajé mucho para esto y estoy muy contento porque se dio y también estoy agradecido. Significa mucho porque hacía más de tres meses que no jugábamos. Traté de disfrutarlo", explicó Araújo.

El zaguero de 21 años y que juega en Barcelona B, el filial del conjunto blaugrana, se mostró muy seguro con la pelota y aprovechó la lesión del titular, el francés Samuel Umtiti, para jugar al lado de Gerard Piqué en la zaga central y por el andarivel de Jordi Alba.

La Liga Española sigue a todo ritmo y este martes, Barcelona vuelve a la cancha aunque ahora, como local en el Camp Nou contra Leganés. No está descartado que Araújo vuelva a ser titular en este encuentro ya que Umtiti llega otra vez muy justo.

“Los compañeros y el míster (el técnico) me dieron mucha confianza antes del partido. (Me pidieron) que jugara fácil porque era el debut como titular. Entré muy tranquilo al encuentro y pude hacer un gran partido”, agregó el uruguayo.

Araújo dijo además: “Disfruto mucho de aprender de los jugadores que hay acá en el club. La verdad es que hace años jugaba en la Play con ellos y ahora comparto vestuario y partidos, es algo muy lindo. De Luis (Suárez, quien lo felicitó en el vuelo de regreso a Barcelona), destacar que desde que subí al equipo y los entrenamientos, en el debut del año pasado siempre me ha ayudado bastante, siempre me está ayudando en todo lo que necesito, no solo en cosas de fútbol, sino del día a día. Tengo un apoyo impresionante y estoy muy agradecido. Antes del partido me dio un abrazo y me dijo que jugara tranquilo, así que quiero destacar eso que es muy importante porque uno es de afuera y tener un compañero que te apoye, es muy lindo".

Elogios de la prensa catalana

El diario deportivo catalán Mundo Deportivo, titula a toda página: "Araújo se gana la confianza de los pesos pesados", aludiendo al feeling que mostró en la cancha con sus compañeros quienes hace años que visten esa camiseta.

El matutino cuenta que el entrenador Quique Setien dijo sobre su actuación que “'no ha pretendido más de lo que tenía que hacer', que estuvo más que notable a pesar de jugar por la izquierda cuando acostumbra a hacerlo por la derecha".

En su crónica, el periodista agregó: "Es más, fue ganando confianza poco a poco y, a pesar de ser central, acabó incluso demostrando su potencial ofensivo. Con el filial ya ha marcado tres goles y ha dado tres asistencias y el sábado estalló un balón al palo en una acción que cazó dentro del área rival".

El otro diario deportivo catalán, Sport, titula: "Ronald Araújo, central de futuro".

En la nota, el periodista explica que "la prueba no era nada sencilla. Tras meses sin jugar por el parón por el coronavirus, Quique Setién vio a Araújo como el mejor preparado para ocupar el eje de la defensa al lado de Gerard Piqué".

"Araúo saltó al césped de Son Moix con una misión clara: cumplir su trabajo y pasar lo más desapercibido posible. Y lo logró. El uruguayo aún tenía en mente su primer partido con el primer equipo. Fue en octubre, en el Camp Nou, y salió en la segunda parte del encuentro ante el Sevilla y terminó expulsado por una falta muy dudosa. Ese sabor agridulce de su debut se lo pudo quitar con el partido en Mallorca", añade.

El diario amplía su opinión acerca de lo que realizó el juvenil uruguayo: "No se complicó en ningún momento y prefirió apostar al caballo ganador para no cometer errores que pudieran perjudicar su actuación. Aún así no se escondió y prueba de ello es que fue el jugador que más pases dio de todo el Barça con un total de 98. 34 de ellos fueron a Ter Stegen, hecho que demuestra que Araújo no quería arriesgar aunque en varias ocasiones hizo sus particulares salidas con el balón controlado".

Y prosigue diciendo que "uno de los puntos fuertes del uruguayo es el balón parado. Ahí aprovecha su gran envergadura para tocar todos los balones, ya sea en tareas defensivas u ofensivas. Y a punto estuvo de marcar pero se tropezó con el palo izquierdo de la portería de Manolo Reina. En el filial azulgrana ya conocen de sobra su facilidad para anotar y en varios partidos sus goles han sido consecuencia de sumar puntos".

"Tras su buena actuación, Araújo sigue ganando enteros para ser el relevo de la pareja titular Piqué-Lenglet y parece haber adelantado a Samuel Umtiti en la pizarra de Quique Setién. Si el uruguayo sigue cumpliendo el expediente tiene un largo futuro en Barcelona", culimina la nota.

Las cifras de Araújo en el partido

Según comenta Mundo Deportivo, "pero defensivamente, lo que más importaba en Son Moix, estuvo más que correcto. Bien escoltado por Piqué a la derecha y Alba a su izquierda, Ronald Araújo no se escondió. Es más, según datos facilitados por OPTA, fue el jugador del Barcelona que más participó en el juego con 104 pases, 98 de los cuales fueron buenos (94% de acierto), y el segundo futbolista del Barça que más toques dio 112 (uno menos que Piqué). Solo falló en algún desplazamiento en largo que no encontró destinatario, pero no comprometió al equipo. Logró tres recuperaciones, ganó 10 saltos con la cabeza y despejó 4 balones".

El presente de Ronald Araújo le sonríe. Pudo y supo aprovechar la oportunidad que le dieron y ahora tiene una mayor confianza por parte de sus compañeros y del técnico de cara a lo que se viene que será la parte final de la Liga Española con una gran cantidad de encuentros en poco tiempo y, lo que esperan muchos, el retorno de la Liga de Campeones.