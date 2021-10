Rugby Championship B, el siguiente plan para Los Teros y los países el Tier 2

Qué te dejó la victoria de los dos equipos sudamericanos en las eliminatorias?

Me dejó una alegría enorme. Tenía confianza, habíamos hecho mucho para que ocurriera, desde la competencia de la Superliga Americana (Slar), los partidos de preparación con Argentina, la asistencia de gente de fuera de las estructuras como el “Huevo” (Daniel Hourcade), Pablo Bouza, el “Ninja” (Federico) Todeschini. Pero esto es alta competencia, uno puede planificar todo y no obtener resultados. Quedamos muy contentos por Uruguay que logra ir al Mundial en una situación diferente, dos años antes, lo que permite consolidar el crecimiento, y Chile que muestra que con trabajo y planificación se puede llegar. Estoy seguro que lo va a lograr.

¿Fue una demostración del trabajo de la Slar?

Siempre creímos mucho en la Slar porque se mejora a través de la competencia. Poner a jugadores en situación de competencia, buenos entrenadores, buenos coaches, calidad en todos los ámbitos, como broadcasters de calidad para poder analizar los partidos hasta el entorno, la hotelería, canchas y estadios. Eso pone al jugador en situación de privilegio, los chicos lo tomaron así. Para la Slar es algo muy bueno. Se enfrentaban dos equipos de la Major League Rugby (MLR) contra dos de la Slar y de alguna manera fortaleció a los dos sudamericanos.

¿Sirve para posicionar en el mundo a la Slar? La MLR genera más atención.

Eso posiciona a la Slar, pero posiciona sobre todo al modelo. No creo que sea algo de la Slar vs MLR, sino que hay que ver qué es la Slar y qué es la MLR. La MLR es una liga en la que las uniones de Estados Unidos y Canadá están ausentes y tienen poco control de lo que ocurre. En cambio el modelo de la Slar es con las uniones, los seleccionados, academias, programas de alto rendimiento de las uniones. Esa es la batalla que se ganó. El modelo Slar, con uniones involucradas bajo una misma línea clara de hacia dónde vamos. Contra el otro modelo que es más individualista, comercial, empresarios que cambian de un año a otro y uniones poco involucrados. Creo que esa es la lectura a hacer.

Fueron dos años de pelea política con el norte. ¿Es una reivindicación de la estrategia de abrirse?

Nosotros creemos en un modelo, entendíamos que EEUU y Canadá también creían en eso. Creo que hubo un momento clave, en las elecciones, donde empiezan las traiciones. No lo veo como pelea sino como traición. Veníamos creyendo en una forma de ver el rugby, de cambiar el futuro, y de un día para otro, por presiones políticas, conveniencias o compromisos fuera de la cancha, toman decisiones que van contra nuestro sistema. Frente a eso vamos a seguir en la nuestra, en lo que creemos, nuestro liderazgo y no vamos a seguir perdiendo el tiempo con los que priorizan otras cosas. Seguimos por la nuestra y al final del día las cosas se dieron. Triunfó el camino que habíamos iniciado.

¿Qué mejoras se pueden esperar para Uruguay?

Tenemos un plan que va desde ayer hasta 2027. World Rugby tiene que acompañar lo que nosotros, que estamos en nuestra región y entendemos qué necesitamos, llevemos adelante. Después necesitamos que el mundo entienda que quienes tienen que darle entrada a Argentina lo tienen que hacer, y los que tienen que abrirse para que se desarrolle Chile o Uruguay lo deben hacer. Obvio, no todos los modelos necesitan lo mismo, pero se necesita entender que es un deporte global y se necesita un juego global. Uruguay necesita que le abran la puerta Italia, por ejemplo. Y Argentina otros países más avanzados. Esto se juega todavía por niveles. Que el de arriba le abra la puerta al de abajo. La manera de crecer es esa. Argentina le abrió la puerta a Uruguay para poder mejorar y esforzarse. Esto debe ocurrir.

Nosotros tenemos un buen plan, está armado. Es la Slar cada vez incorporando mejores equipos, jugadores, intentando llegar a un Super Rugby, que veremos cual será, que se enganche con la Slar. Hacia ahí tenemos que apuntar. Y con un seleccionado nacional, que además de dos ventanas, pueda tener un torneo importante que permita anualizar a los jugadores, así como el Rugby Championship o el Seis Naciones, para complementar las ventanas. Tener nuestro Rugby Championship que complemente en setiembre y octubre, que es donde competencia quedaría hueca.

Me imagino algo espejo del Rugby Championship, con ascensos y descensos, para que haya una motivación o un vínculo que es lo que permite mejorar y siempre tratara de aspirar a un poco más.

Esa puerta parece más abierta con el Rugby Championship que con el Seis Naciones.

Parece más abierta y más en calendario. Nosotros jugamos nuestro rugby de franquicias en el primer semestre, las ventanas y luego queda septiembre y octubre, cuando se juega el Rugby Championship. Es la competencia que tenemos que tratar de que crezca con países involucrados, y algo abajo, entre las Americas, el Pacifico y algún equipo de Europa que queda fuera del Seis Naciones y se quiera sumar.

Otros planes similares se cayeron. ¿Qué cambia ahora?

Yo creo que se cayeron porque estaban mal pensados. En la medida que los pensemos bien no se van a caer. Hoy hay problemas en común en el rugby mundial. Hoy si uno les encuentra solución en común las cosas salen. Hoy América del Norte juega la MLR, el Sur la Slar, el Hemisferio Sur y las Islas el Super Rugby. Esos países juegan sus ventanas. En setiembre y octubre algunos de esos países tienen problema solucionado con el Rugby Championship. Entonces salgamos a solucionar el problema de Tonga, Fiji, Samoa, Uruguay, Estados Unidos. Canadá, Chile, Brasil, Colombia. Que puedan lanzar su competencia. Los 40 mejores jugadores de Fiji que estaban en Super Rugby, los sudamericanos de la Slar, terminan agosto ¿y que hacen? Nada. ¿Armamos algo en setiembre y octubre organizado, que sirva y pueda crecer? A eso me refiero con soluciones que tengan sentido. Si queremos traer a Escocia a jugar esa competencia tendremos problema porque juegan todos en las ligas europeas.

¿Cómo puede ser rentable?

Ahí es donde WR tiene que invertir y decir “trato de crearlo con las regiones para que después se sustente sola”. Hay que ser inteligente en el armado para que tenga sentido. Hay que entender lo que está pasando.

Sería retomar la idea del calendario global sin los países del Seis Naciones.

Hay que apuntar a un calendario global que tenga sentido. ¿Qué sentido tiene inventarle algo a Francia para setiembre y octubre? Te van a decir “yo tengo el Top 14 y los 300 mejores jugadores involucrados ahí”. ¿Lo van a empujar? Se meten en lios. Pero Uruguay, Canadá Fiji Samoa, Chile, Paraguay, uniones que invierten en su liga, tienen la ventana de julio, en agosto descansan, pero setiembre y octubre no tienen nada para hacer, sus jugadores tienen que volver al rugby amateur o ver qué hacen. Y podes encontrar un Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina que están en el Rugby Championship, pero quieren segundo nivel de jugadores Y se puedan sumar.

¿Qué tan cerca está esta idea?

Lo tenemos armado, está en la cabeza de muchos de nosotros. Necesitamos apoyos para que se solucione, El planteo a World Rugby tiene que ser que ese apoyo ya lo da pero en forma desorganizada. Estamos organizando la Nations y gastamos 5, la Americas Pacific otros 5, la Pacific Rim, lo mismo. Juntemos todo eso y hagamos algo con sentido, que tenga interés, que sea organizado, que tenga el mismo estándar.

¿Sería para después del Mundial o antes?

Antes, siempre quiero todo lo antes posible. No hay que perder tiempo cuando está listo. Estamos listos para hacerlo. Necesitamos ver que es algo que ya está ocurriendo. La solución tiene que aparecer rápido.

¿Es viable que Uruguay contra un Tier 1 en cada ventana?

Siempre el objetivo tiene que ser jugar contra alguien mejor. Hoy Japón en los papeles está en el Tier 2. Pero dos partidos con Japón o con Italia, es casi lo mismo. Me gusta jugar contra equipos que están mejor que nosotros, para poder ir a más. Así como Argentina quiere jugar con Nueva Zelanda. Yo no necesito aún hoy jugar con Nueva Zelanda. Pero si jugar con Fiji, Japón, Italia. No puedo pasar de ser el 15 al 1. Si yo hoy quiero ser el 8, 9, 10, ¿quién está en el medio? Juguemos con ellos. Y por supuesto sentido de la oportunidad: si viene Escocia a Argentina, están a 20 minutos, veamos como podemos sumarlo. El calendario debe tener ese sentido. Sobre todo ventana de noviembre que todo están todos los equipos en Europa

¿Se puede hacer algo fijo lo de julio?

Tenemos que aspirar que el tercer partido del Tier 1 que venga a Argentina sea con nosotros, no que se caya a otro lado. Lo tenemos que lograr. Es el paso que tiene que dar World Rugby. Asimismo otros van a querer jugar con nosotros, por ejemplo España o Portugal, o Kenia o Corea, que no están en Ter 2, si vienen jugar con Chile y Brasil van a querer jugar con Uruguay y es justo, así como Uruguay quiere jugar con Italia.