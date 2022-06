Ruglio le pidió disculpas a los hinchas de Peñarol por "los resultados de estos últimos 90 días"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, le pidió disculpas a los hinchas del club por la derrota del domingo en el inicio del Torneo Intermedio a manos de Montevideo City Torque por 2-1 en el Estadio Campeón del Siglo, pero también por los últimos resultados que cosechó el equipo.

El titular carbonero se disculpó a través de su estado de Whatsapp y escribió: "Es momento de volver a pedir disculpas al hincha por los resultados de estos últimos 90 días. Cometimos errores propios y otras cosas no han salido bien, es parte de la vida".

Las disculpas que pidió Ignacio Ruglio por los malos resultados de Peñarol de los últimos 90 días

Y agregó: "No se equivoca quien no hace nada y en el acierto o en el error, estamos haciendo mucho. En tiempos de tormenta no perder el rumbo es el camino del cual estoy convencido, respaldar a quienes uno ve trabajar bien y no afiliarse nunca a la teoría de que cuando se gana todo está bien y cuando se pierde todo está mal. Aguantar las críticas y los palos es parte del desafío que asumí y del puesto que estoy feliz de haber alcanzado".

Asimismo, expresó que "en breve, con mucho laburo, calma y timón firme, el viento va a cambiar y volverán los aplausos".

Ignacio Ruglio terminó con una frase optimista su pedido de disculpas

El presidente carbonero terminó con una frase: "Soy Manya y no me entrego".

Peñarol, vigente campeón del Uruguayo, tuvo un muy mal semestre. Se le escapó el título del Torneo Apertura, quedó último y eliminado de las copas en su grupo de la Libertadores y este domingo debutó con derrota en el Intermedio, en donde necesita sumar puntos para no quedar relegado en la Tabla Anual.