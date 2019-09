Rumores sobre Argentina golpearon los valores locales de soja

Luego de varios días de relativa estabilidad, los futuros de soja cayeron este jueves en Chicago y también lo hicieron las primas, lo que afectó doblemente a los valores locales de la oleaginosa.

Hubo rumores sobre posibles medidas en Argentina que activarían la venta de soja, lo que generó ruido sobre el mercado.

En tanto, las condiciones climáticas en Estados Unidos son relativamente favorables para los cultivos de soja y maíz. El miércoles se dieron proyecciones de operadores estadounidenses sobre la producción de soja con un rango entre 95 millones y 100 millones de toneladas, frente a los 101,15 millones de toneladas que manejó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en su último reporte de oferta y demanda.

En la madrugada del jueves el vice premier chino, Liu He, informó sobre contactos con funcionarios estadounidenses y anunció una nueva ronda de conversaciones en Washington para comienzos de octubre. A partir del 1° de setiembre comenzaron a regir los nuevos aranceles para importaciones chinas que todavía no estaban gravadas. A su vez, a partir de esa fecha rige el aumento en el arancel de 25% a 30% para la importación de soja estadounidense a China, en una medida que también alcanza otros productos.

Operativa local

En el mercado local de soja no se han dado cambios relevantes en las cotizaciones, con un moderado volumen de operaciones que se van cerrando.

Hay algunos días en que puede haber movimientos bruscos en las primas (diferencia del precio local contra Chicago) por la salida o entrada de la demanda china, pero en un rango acotado.

Este jueves se vio el efecto negativo sobre los precios de los rumores desde Argentina.

Los negocios que se han cerrado han sido principalmente por soja ya entregada en planta. A los que no quieren cerrar en precio se les plantea que se fije la prima contra Chicago, así se puede embarcar.

Hay un porcentaje que algunos ven de no más de 5% de la producción que sigue en manos de productores. En este caso se trata de negocios que van directo a puerto a precios mayores, siempre que no tengan que pasar por planta por temas de humedad o malezas.

Cultivos de invierno

En Uruguay se espera por la llegada de lluvias que permitan que tomen impulso los cultivos de invierno. A nivel global los valores internacionales del trigo han corregido fuerte a la baja en las últimas semanas e intentan encontrar un piso esperando que en estos niveles se pueda activar la demanda.

La última referencia de la Cámara Mercantil para el trigo nuevo puesto en molino se ubicó entre US$ 175 a US$ 180 por tonelada, contra un precio de US$ 205 por tonelada un año atrás.