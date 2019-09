Santi Rodríguez la tiene difícil, y lo sabe: “Voy a tener que remarla de atrás”

El volante de Nacional, Santiago Rodríguez, espera estar a la orden del entrenador Álvaro Gutiérrez el próximo domingo ante Liverpool en el Gran Parque Central tras recuperarse de una lesión que lo tuvo dos meses afuera de las canchas.

El juvenil que fue revelación de los albos y figura del equipo en el primer semestre del año ya está pronto para jugar y este jueves fue el futbolista que habló en la conferencia de prensa antes del entrenamiento en el Gran Parque Central.

“He venido trabajando bien ahora con la recuperación, ahora en esta semana también, y espero estar a la orden y poder jugar algún minuto”, dijo al referirse a su estado actual.

El volante también contó lo que le dejó el amistoso ante Rampla Juniors del pasado viernes en Los Céspedes. “Me sentí un poco ahogado, pero lo importante era estar bien de la rodilla que venía de recuperar y me sentí súper bien”, comentó.

Rodríguez, de 19 años, también señaló que no la tendrá fácil para volver a la titularidad en el equipo, como en el Apertura, debido a que ahora hay varios jugadores que están por delante de él en la consideración de técnico.

Leonardo Carreño

“Voy a tener que remarla de atrás porque los compañeros vienen jugando, en competencia, y a mí me falta el rimo de competencia”, comentó.

Sobre su lugar en la cancha, dijo que prefiere jugar por detrás del 9, pero entiende que Gutiérrez lo puede colocar como volante externo. “Me sentí mucho más cómodo donde estaba jugando (Rodrigo) Amaral, cuando regrese va a jugar él porque todos sabemos que clase de jugador es. Y también está el Pitu (Barrientos) ahora”, expresó. “Creo que Álvaro me va a probar más por afuera que por adentro”, agregó.

Rodríguez también fue consultado sobre sus días de recuperación y destacó el apoyo de Sebastián “Papelito” Fernández.

“Sebita Fernández en todo momento me dijo que no me apurara con la lesión, que no hiciera más de lo que el cuerpo me permitía. Y eso me sirvió para no apurara para poder jugar. Lo de Seba me sirvió muchísimo porque todo el tiempo estaba arriba mío”, señaló el volante.

Lo que dijo Gutiérrez sobre Santi

Previo a la conferencia de Rodríguez, el entrenador tricolor contó cómo vio al juvenil en los últimos entrenamientos.

“Santi está de alta. Contra Rampla jugó 60 minutos. A nivel fisiológico lo vi muy bien, sin renguera, sin temor a meter el pie, que muchas veces cuando venís de una lesión de esta te vas midiendo un poco”, manifestó. “Con la pelota no lo vi como cuando había terminado, que andaba muy bien, pero ya ayer (miércoles) lo vi mejor”, agregó.

El DT no descartó que esté en el plantel para el partido del domingo, que a la hora 19 jugará ante Liverpool en el Gran Parque Central. “Vamos a ver, también es cierto que este mes y medio o casi dos meses de inactividad deportiva de alta competencia lo ha sacado un poco de lo que es poder jugar los 90 minutos con un buen rendimiento, porque termina un poco más cansado. Pero eso lo va a agarrar con el tiempo y nosotros vamos a ver para cuánto está. Pero sí que puede llegar a ser parte del plantel”.