Se afirman los precios y los mejores novillos alcanzan los US$ 3,10 por kilo

Esta semana se consolidó el rebote de precios que comenzó días atrás en el mercado del ganado gordo, de la mano de lluvias esporádicas, una oferta de ganado reducida y el final de la faena de corral con destino a Cuota 481.

Hay interés de compra por parte de la industria, con cargas que se han acortado y rondan una semana. Las cotizaciones para novillo gordo especial se ubican entre US$ 3 y US$ 3,10 por kilo en cuarta balanza, el mejor valor registrado desde finales de octubre.

En el caso de la vaca gorda los negocios se concretan en el eje de los US$ 2,80 y se logra algún centavo más por ganados pesados y especiales. Las vaquillonas se comercializan en el entorno de los US$ 2,85 por kilo.

La operativa industrial viene ajustando gradualmente. Aún así, la semana pasada se faenaron algo más de 49.000 vacunos, por encima del volumen registrado en igual período del año pasado. La faena de ovinos superó a la de vacunos, con 51.789 animales, y fue la mayor en cinco años, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En el mercado internacional, a comienzos de esta semana versiones publicadas por medios chinos informaron sobre supuestos empaques de carne de Uruguay positivos a covid -19 en la ciudad de Wuhan, pero no llegó ninguna notificación oficial y en los hechos no ha tenido impacto en la operativa con ese mercado. “China sigue igual, hay demanda, pero hay cautela con los precios”, señaló un broker consultado sobre el cierre de la semana.

Para los próximos días se espera que pueda mantenerse el escenario de firmeza para el ganado gordo, aunque las miradas siguen puestas en el clima.

Lluvias, fiestas y paro

Las últimas lluvias han permitido sobrellevar la situación en algunas zonas y pero no han corregido el déficit en otras, donde se ha declarado situación de emergencia agropecuaria.

Los pronósticos apuntan a la llegada de precipitaciones moderadas sobre todo el país este domingo.

La proximidad de las fiestas, y la expectativa de menor movimiento del mercado en los primeros días de enero, también incide en una dinámica de mercado fluida por estos días.

Otro factor que se ha sumado al mercado ganadero es el paro de 24 horas anunciado por la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica), en su rama Ciudad Vieja, para el próximo miércoles 16.

En el mercado de reposición, en el remate de Plaza Rural de esta semana la demanda por terneros fue sostenida, con buena colocación para esa categoría.

El mercado para lanares sigue trancado en el caso de las categorías adultas. Hay una oferta abultada con algunas dificultades de colocación y valores que siguen ajustando a la baja.

El precio de referencia para el cordero liviano se ubica entorno a US$ 3,06 por kilo, el cordero mamón en US$ 2,96, el cordero pesado cotiza en US$ 3,03, los borregos en US$ 3,02, los capones en US$ 2,90 y las ovejas en US$ 2,80 por kilo.

Precio de exportación de carne vacuna arriba de US$ 4.000

La tonelada de carne vacuna exportada la semana pasada promedió US$ 4.204, de acuerdo a datos preliminares publicados por el INAC. En lo que va del año se ubica en US$ 3.780, un 1,4% por debajo de los US$ 3.835 registrados un año atrás.

En el caso de la carne ovina el precio de exportación mantiene la firmeza con un promedio semanal de US$ 4.560 por tonelada. Asimismo, en lo que va del año el valor medio de las ventas al exterior es de US$ 4.339 por tonelada, un 5,8% inferior a los US$ 4.608 registrados en el mismo período de 2019.