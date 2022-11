Se consolida el acuerdo para la exportación de granos de Ucrania y Rusia, bajan los precios de los granos

El mercado internacional de granos acentúa una lógica bajista. En esta semana se confirmó que el acuerdo entre Rusia y Ucrania para garantizar la exportación de granos se renovó por cuatro meses más. Además Ucrania terminó en fecha su siembra de cultivos de invierno, con contratiempos logísticos y climáticos pero con un área de 4,4 millones de hectáreas que retrocede solo porque Rusia mantiene ocupada una superficie importante.

La renovación llega con novedades porque se van a flexibilizar las exportaciones de Rusia tanto en granos como en fertilizantes.

El Kremlin dijo el jueves que Naciones Unidas le había asegurado que se finalizará el trabajo para eliminar las barreras a las exportaciones de productos agrícolas y fertilizantes de Rusia.

El acuerdo de granos del Mar Negro, que facilita las exportaciones agrícolas ucranianas desde sus puertos del sur en el Mar Negro, se prorrogue por otros 120 días sin ningún cambio en sus términos.

Funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, han dicho que los compromisos para asegurar la eliminación de las barreras occidentales, tanto las sanciones directas a un banco agrícola estatal como el impacto indirecto de las sanciones a los sectores financiero y de transporte de Rusia, son una parte crucial del acuerdo. Se continúa negociando la habilitación de códigos Swift para el Banco Agrícola ruso de modo que queden plenamente habilitadas las exportaciones de grano y fertilizante.

En una conferencia telefónica con periodistas, el jueves, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: “La ONU garantiza que se finalizará el trabajo para garantizar la exportación de alimentos y fertilizantes rusos”.

Dijo que Rusia ya había visto avances en la reducción de las sanciones, citando una declaración conjunta de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea de no sancionar a los exportadores rusos de alimentos y fertilizantes, y dijo que se estaba trabajando para “eliminar por completo” los obstáculos restantes.

Por otra parte la cosecha de Estados Unidos en maíz y soja pudo terminarse sin contratiempos y con rendimientos que no fueron excelentes pero tampoco fueron malos y hay un abastecimiento estable, no abundante. Pero siguen los problemas para sacar el grano por el Misisipi, lo que es una presión bajista sobre las referencias de Chicago.

A nuestro entender lo más importante es la enorme cosecha que se viene en Brasil donde la siembra avanza sin mayores contratiempos y con disponibilidad de agua en el suelo y los pronósticos de producción de soja se consolidan por encima de las 150 millones de toneladas.

Si a eso se suma la depreciación del real en Brasil que da competitividad a esos granos, puede entenderse que el mercado apunte hacia abajo y vaya en camino a establecerse en los precios previos al inicio de la guerra.

Por otra parte, las lluvias del pasado fin de semana aquí en Uruguay y en Argentina aliviaron en algo la situación critica del trigo y permiten una mejor perspectiva para la siembra de soja y maíz. Se esperan lluvias este domingo y lunes que refuerzan esa perspectiva de un año difícil pero no catastrófico ya que se siembra con agua en el suelo y eso permite al menos un buen comienzo de los cultivos.

En Uruguay avanza la cosecha de colza con rendimientos en general buenos que superan los 2.000 kg/ha, aunque hay una variabilidad importante, en cambio el trigo parece haber sentido más la falta de agua y la productividad no alcanzaría los niveles del año pasado, de casi 4.000 kg/ha.

Los precios que se ofrecen al cierre de la semana se ubican sobre los US$ 510 para la soja, US$ 528 para la colza, El trigo se mantiene estable sobre US$ 310 y la cebada para malteo sobre US$ 290.