¿Se enojó Suárez con Repetto por el cambio? ¿Qué dijo el entrenador?

Minuto 61 del partido que Nacional le ganó 2-0 a Danubio en el Gran Parque Central por la última fecha del Torneo Clausura. Con el título ya asegurado, así como también el liderazgo de la Tabla Anual, y con la final fijada con Liverpool dentro de una semana, el entrenador tricolor saca del campo de juego a Luis Suárez, quien arrancó de titular, hizo un gol y fue gran figura.

Suárez se acerca al entrenador, se tapa la boca y le habla. Repetto le contesta también tapándose la boca.

Al final del partido, en declaraciones a VTV, el entrenador fue consultado por la situación y le bajó el perfil. No dio detalles del diálogo pero dio a entender que el cambio ya estaba pactado de antemano: "No era que no quería salir, era algo que habíamos hablado en el vestuario antes, pero nada con respecto a que no quería salir".

Diego Battiste Pablo Repetto ante Danubio

Repetto expresó que se fue muy conforme con el rendimiento de su equipo: "Me gustó, sobre todo la intensidad, independientemente de que la mira está puesta en la final, el equipo fue intenso hasta el final. Fue un buen apronte para una final que va a ser complicada. Hoy era importante ganar para reforzar los aspectos anímicos que son importantes, sobre todo en las finales".

"No soy de decir que cuando no se gana se baja el nivel, los equipos tienen sus dificultades. Algunos partidos fueron cerrados, el rival nos esperó y se hace complicado generar y no convertir. En los últimos partidos hemos generado las mismas situaciones que antes y hemos convertido; eso es la diferencia", analizó Repetto sobre la recta final de su equipo en el Clausura.

Sobre la final que se viene en siete días afirmó: "Liverpool es un rival durísimo, todas las finales son complicadas. No es casualidad que Liverpool llegue a esta instancia, tiene una racha muy buena, ganó en forma contundente hoy, los dos llegamos bien en la parte anímica, va a ser muy duro, 90 minutos donde vamos a tener que estar concentrados y en los detalles se va a definir porque es una final".

El DT informó que Yonathan Rodríguez y Leandro Lozano salieron con leves molestias y que ordenó los cambios por "precaución". "Tuvieron unas molestias y no queríamos correr riesgos, pero no les va a impedir estar para la final, salieron por precaución".

Sobre Diego "Torito" Rodríguez dijo: "Ya entrenó ayer (sábado) con el grupo y hoy de mañana (domingo), está normal, veremos en la semana cómo va evolucionando, esta semana se va a poner a punto en la parte física".