¿Se picó? Mirá lo que dijo el uruguayo Araújo sobre su cruce con Messi y la anécdota que se llevó

El volante uruguayo César Araújo, ex Wanderers, contó cómo fue marcar al crack argentino Lionel Messi, con el que tuvo un cruce, en el clásico entre Orlando City vs Inter de Miami por la Leagues Cup, que tuvo triunfo del equipo del campeón del mundo en Qatar 2022 por 3-1 con gol del mediocampista uruguayo para su equipo.

“Una sensación amarga porque veníamos a buscar el triunfo, no lo pudimos conseguir”, dijo Araújo en zona mixta tras un encuentro que fue jugado con dientes apretados.

Además, se refirió al juego del argentino. “Desde hace muchísimos años no hay una forma de frenar a Messi, hicimos todo lo posible, pero nos vamos un poco triste”.

Consultado por el diálogo que mantuvo con el 10 al finalizar el primer tiempo, el ex Wanderers no quiso dar detalles. “Cosas de partido que quedan ahí”, respondió el volante de Orlando City, donde también juegan el ex Nacional Mauricio Pereyra y el ex Peñarol Facundo Torres.

Luego, le insistieron. “¿Se picó?”, le preguntaron, a lo que Araújo respondió: “No, íbamos fuerte, normal, a cada pelota, pero no pasó absolutamente nada".

El uruguayo tuvo una clara falta de Messi que el juez marcó al revés, pero prefirió no hacer declaraciones sobre la actuación de loa árbitros. “No me gusta hablar de los árbitros”, señaló.

Araújo también contó como planificaron el partido ante la presencia del argentino. “Armamos un plan para cuando teníamos la pelota, que es lo que nos gusta, y cuando no la teníamos tratamos de que no le llegue a Messi o de escalonarlo. No pudimos con el plan y nos vamos un poco tristes”, dijo.

Al volante le preguntaron si le quedaba alguna anécdota del partido ante Messi.

“No, qué anécdota”, fue su primera respuesta. “La anécdota es que jugué contra el mejor del mundo. Esa anécdota me va a quedar para mí. Feliz de la vida”.

Cavani en Boca

Araújo también fue consultado sobre cómo veía la llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors.

“Es un grandísimo jugador, muchos años en Europa, muchos goles también, espero que como uruguayo le vaya muy bien y ojalá que así sea”, dijo.