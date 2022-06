Se realiza la reunión del Club de Bilderberg, donde el secretismo es la primera regla

Desde el 2 y hasta el 5 de junio están reunidos en Washington D.C. los participantes del Club Bilderberg, unas 120 personalidades de diversas nacionalidades y actividades, pero todas con la marca indeleble de un estatus de relaciones políticas y/o económicas que configuran un grupo con peso específico en la arena de los escenarios geopolíticos mundiales.

Pese al hermetismo que suele rodear las deliberaciones del grupo, se pudo conocer, mediante un comunicado de prensa, el temario que se abordará durante las jornadas cuatro jornadas que dura el encuentro.

De acuerdo al comunicado, los temas a tratar serian: El reordenamiento geopolítico mundial, los desafíos de la OTAN, China, el reordenamiento indo-pacífico, la competencia tecnológica chino-norteamericana, Rusia, cambios en el sistema financiero internacional, la desinformación, seguridad y sustentabilidad energética, la salud después de la pandemia, la fragmentación de las sociedades democráticas, el comercio y la desglobalización y Ucrania y, siempre según lo informado por la organización del encuentro, “como siempre, se invitó a un grupo diverso de líderes políticos y expertos de la industria, las finanzas, la academia, el trabajo y los medios de comunicación”.

El Club siempre remarcó que las invitaciones se hacen a título personal y no por el cargo que se ostenta, aunque parece difícil que esas invitaciones lleguen a personas sin influencia, capacidad económica o relaciones políticas. Lo cierto es que algunos de los nombres que trascendieron son el de Ursula von der Leyen, la máxima responsable de la Comisión Europea; Margaritis Schinas, político y ex funcionario griego; Alejandro Mayorkas, abogado cubano americano actual Secretario de Seguridad Nacional de los EEUU; Didier Reynders, político belga, Comisario europeo de Justicia; y Mike Pompeo, Secretario de Estado de los EEUU. Otro de los invitados permanentes del Club es Paul Wolfowitz, ex presidente del Banco Mundial y ex Subsecretario de Estado norteamericano y participan también miembros de los Consejos de Administración de grandes compañías que cotizan en las principales Bolsas del mundo.

En la página oficial del Club se puede leer que “El Club Bilderberg es un foro de debates informales sobre temas importantes. Las reuniones se celebran bajo la regla de Chatham House, que establece que los participantes son libres de utilizar la información recibida, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación del orador o los oradores ni de ningún otro participante”.

El Club, cuyo nombre se debe al hotel Bilderberg, en Holanda, realizó su primera conferencia en 1954 y su objetivo primario en ese entonces era fortalecer las relaciones entre Europa y EEUU y promover los valores de libre mercado y el capitalismo en el mundo.

Con el tiempo, esos objetivos se ampliaron a temas que van desde la geopolítica a la tecnología, pasando por la economía, la política, la guerra y el cambio climático y de sus reuniones participaron personajes de indudable trascendencia como Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Margaret Thatcher, Bill Clinton, Jeff Bezos y David Rockefeller, quien fue uno de sus iniciadores.

La amplitud de la temática tratada, el secretismo de las reuniones y la discreción con que sus miembros aluden a su participación han disparado a lo largo de los años múltiples teorías conspirativas sobre los verdaderos objetivos del Club, que serían, en síntesis, la coordinación de esfuerzos de las élites de los países centrales para instalar un supuesto Nuevo Orden Mundial que implicaría el dominio del mundo en desmedro de las Naciones más débiles y atrasadas. Como toda teoría conspirativa, esta visión se apoya en interpretaciones subjetivas sobre la actividad de un grupo que replica simplemente lo que es ya una realidad concreta en el planeta: la creciente e incesante acumulación de poder económico, político y militar en pocas manos y la pauperización, atraso social y marginación de la mayoría del planeta. Es probable que el temido Nuevo Orden Mundial se esté configurando ante nuestros ojos sin necesidad de que un grupo de funcionarios, magnates y políticos de todo el mundo se pongan de acuerdo en cónclaves misteriosos.