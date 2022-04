Secundaria "agotó" lista de psicólogos y actualiza protocolo de actuación en hechos de violencia

Las autoridades de Secundaria están trabajando en la actualización del protocolo de actuación ante reiterados episodios de violencia que se vienen sucediendo en varios centros. Fue uno de los puntos centrales de la discusión que se dio el miércoles pasado durante la presencia de la plana mayor de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Allí la presidenta del Consejo de Educación Secundaria (CES), Jenifer Cherro, llamó a los legisladores a tomar conciencia de las situaciones de inseguridad que se viven en los entornos de los liceos, sobre todo los de la zona metropolitana. "En las entradas o salidas se han visto situaciones de robo, de alumnos que son interceptados", dijo.

También, señaló, habrá contactos a nivel superior y solicitar "que se pueda hacer un patrullaje o darse una vuelta más seguido", y así prevenir situaciones que no solo afectan a los alumnos y sino a los adultos que trabajan en los liceos.

Cherro relató ante los legisladores una serie de hechos sucedidos en las últimas semanas. En Liceo 9 de Colón un exalumno de 18 años entró con el uniforme del liceo, se acercó al baño cuando entraba una alumna y le dijo "una serie de cosas en tono subido". La chica, dijo, se lo comunicó al subdirector. Se llamó a la policía y a la familia, y la alumna fue derivada a la piscóloga del centro. En este caso, se trató de una agresión verbal.

En el Liceo 41, ubicado en el Cerrito, en medio del cambio de turnos en presencia de familiares de alumnos, aparecieron dos personas armadas que amenazaron a dos alumnas, les "retiraron" los teléfonos celulares y se fueron corriendo. Según Cherro se dio cuenta a la policía y también se dio intervención a psicólogos. "Yo misma llamé a las madres de las alumnas para ponerme a las órdenes", dijo. "Lo que pasó fue un robo. No no es ajeno, pero pasó entre la reja y la puerta principal, no dentro del liceo", explicó.

Otro episodio relatado por Cherro sucedió en el Liceo 4 de Las Piedras. Fue en una clase de literatura, que se estaba dictando en el patio. Lo que pasó fue que dos chicas, que eran amigas, dejaron de serlo abruptamente y pasaron a una situación violenta. "Hubo un golpe y un empujón entre ellas e intervino la docente, que terminó sentada en el medio en el afán de separarlas", explicó la presidenta de Secundaria.

"A más de uno nos ha pasado de intervenir en disputas entre alumnos y terminar con algún golpe", admitió.

Ante la comisión, Cherro fundamentó las razones de por qué, a su entender, se suceden estas situaciones. En su opinión, la salida de la emergencia sanitaria hace que "ciertas cuestiones sociales" vuelvan a canalizarse a través de la violencia.

"Hemos estado detenidos, viviendo como en dos planos en 2020 y 2021", dijo. "Las cosas ahora vuelven a la normalidad y todo el funcionamiento de la sociedad vienen con ciertas conductas que no eran correctas, que se daban y que vamos a tener que prevenir", agregó.

Cherro habló de los efectos que la pandemia tuvo sobre toda la sociedad y que tienen su impacto en los centros educativos. "No podemos decir que no nos ha pasado nada", expresó. "Muchos hemos perdido familiares a los que ni siquiera hemos podido despedir, por las condiciones en las que tuvieron que irse".

Al respecto, la presidenta del CES anunció que Secundaria apresta un llamado para incorporar psicólogos. La razón: se agotó la lista vigente, por lo que se tuvo que preparar un nuevo llamado. "Necesitamos recursos humanos, ya que cuando nace el proyecto de tener equipos multidisciplinarios se tuvo en cuenta preferentemente a Ciclo Básico, pero entendemos que los alumnos que tienen ciertos problemas también los llevan a Bachillerato", relató. "No es que uno cambia de ciclo y cambia sus problemas".

Problemas con los intérpretes

En la comisión el diputado frenteamplista Enzo Malán planteó la situación de los estudiantes sordos, que perdieron tres semanas de clase por los inconvenientes registrados en la elección de horas por parte de los intérpretes que los ayudan a seguir los cursos.

El problema fue detectado en la Educación Técnico-Profesional. Su presidente, Juan Pereyra, explicó que la anterior administración había unido las listas de elección de cargos de Montevideo y Canelones. Así, se podía elegir entre ambos departamentos. Una práctica que, relató, fue común en los últimos años. Lo que pasó fue que el pasado 17 de febrero los intérpretes interpusieron un reclamo formal para hacerlo en forma separada ya que, aparentemente, los de Canelones elegían Montevideo y dejaban sin horas al departamento canario. Esto obligó legalmente a suspender el llamado.

Según el jerarca hay otro problema: "Vinieron a hablar conmigo chicos con esos problemas. Se anotan, ponemos el intérprete y ellos no van", dijo Pereyra. "Entonces, el intérprete queda todo el año prácticamente sin actividad. Ante los legisladores, señaló que esos profesiones son "difíciles".

"Uno les plantea: 'no está este chico, vamos a atender tal otro acá' y dicen: 'No, a mí me nombraron para estar acá'. Es complicado".