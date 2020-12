Semana clave: Nacional oficializará a Giordano y Peñarol define a su entenador

Nacional y Peñarol se miran de reojo en el cierre del 2020. El clima de tensión cambió de vereda de improvisto sobre fin de año. Peñarol, que venía a los tumbos, se enderezó con un par de triunfos, y Nacional, que venía líder de la Anual y que fue por lejos el mejor uruguayo en copas internacionales, se enredó en un escándalo de indisciplina protagonizado por sus jugadores violando la burbuja sanitaria montada en la previa al partido con River Plate por la Copa Libertadores.

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio reconoció que debido a esa situación que experimentó Nacional no adoptó la semana pasada ninguna decisión sobre Mario Saralegui, entrenador que el lunes pasado dirigió su última práctica debido a la toma de licencia de los jugadores y que el jueves vence su contrato.

"Necesitaba calma estos días porque los líos no los tenemos nosotros. Si la semana pasada decía que Saralegui deguía o se iba, ¿dónde iba a estar la atención? No estamos improvisando, estamos trabajando. Yo me concentro en Peñarol, trabajo con más calma si los líos no están en Peñarol. Nuestra misión es que acá haya calma permanente", dijo Ruglio el domingo a Punto Penal.

Ruglio, quien al asumir el mando, dijo que Saralegui iba a dirigir su "último" partido ante Danubio por el Torneo Intermedio, le abrió ahora al artiguense la posibilidad de quedarse.

Leonardo Carreño

"Mario es una de las posibilidades, lo he hablado, hablo todos los días con Mario. Hasta el martes, miércoles no descarto a nadie", afirmó.

Esa es la fecha tope que se ponen con Pablo Bengoechea, flamante director deportivo del club, para definir al nuevo entrenador.

Ruglio repitió una y otra vez días atrás que corren con ventaja los técnicos que estén en Uruguay. Porque para venir del exterior se necesita que abran las fronteras cerradas por el gobierno el pasado 16 de diciembre al menos hasta el 10 de enero, a causa de la pandemia de covid-19, y que se haga una cuarentena de siete días.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) determinó el jueves pasado en Consejo de Liga que el Torneo Intermedio se termine el 11, 12 y 13 de enero y que el Clausura arranque el 16 de enero.

Eso siempre y cuando el gobierno dé el visto bueno para que los espectáculos públicos se puedan volver a llevar a cabo después del 10 de enero y que el Ministerio de Salud Pública (MSP) les garantice que ante la aparición de un caso positivo en el plantel no se paralizará de inmediato todo la actividad.

Según pudo saber Referí, Ruglio apostó en la interna fuerte por el argentino Gabriel Heinze y luego por Gustavo Poyet, quien se encuentra en el extranjero y los tiempos no le dan para arrancar el Clausura.

De la vecina orilla se sumó a la lista el domingo de noche el argentino Sebastián Beccacece, desvinculado recientemente de Racing de Avellaneda, que fuera rival de Nacional en fase de grupos de la Libertadores (un triunfo por cada lado).

Darío Rodríguez será la pieza clave para sumarse al cuerpo técnico si el entrenador que llega no conoce el medio ni tiene vínculo previo alguno con Peñarol.

A Martín García, Ruglio le bajó el perfil, mantuvo en carrera a Mauricio Larriera, pero no le cerró la puerta a Saralegui ni a los anteriores entrenadores del club: Diego Forlán y Diego López, Estos últimos se encuentran en Uruguay al igual que Paolo Montero, quien tiene contrato con Sambenedettese de Italia.

De esta amplia lista de candidatos, saldrá el nombre sugerido por Bengoechea y elegido por Ruglio en consenso con el consejo directivo de Peñarol.

¿Se va Giovanni González?

Ruglio y Bengoechea también trabajan en refuerzos para las copas internacionales de 2021, jugadores que en el ámbito local recién van a estar disponibles cuando arranque el Uruguayo 2021.

Al presidente le preocupan que puedan emigrar dos jugadores cuyos contratos vencen el 31 de diciembre aunque existe acuerdo para extenderlos hasta la finalización del Uruguayo 2020. Uno es Jesús Trindade, con el que ya hay un acuerdo de renovación contractual, y el otro es Giovanni González, representado por Francisco Casal.

Con David Terans ya hay acuerdo para que se quede hasta el final del Clausura y el club ya trabaja para extender el préstamo hasta fines de 2021.

También vencen contrato el 31 de diciembre Juan Acosta, Robert Herrera, Rodrigo Pintos, Krisztián Vadócz, Marcel Novick, Christian Bravo, Fabián Estoyanoff, Cristian Rodríguez, David Terans, Nicolás Franco, Xisco Jiménez y el golero juvenil Martín Correa. Por ahora, el que seguro no seguirá en el club es Xisco Jiménez.

Nacional por Giordano

Como informó Referí el viernes pasado, Giordano seguirá siendo el entrenador de Nacional.

Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional, prácticamente lo dio por hecho el domingo en Punto Penal: "Giordano es el gran candidato, ha demostrado con números y su trabajo que no le queda grande el buzo de entrenador de Nacional. Las alternativas que se nos presentan no son tantas y esto no va en desmedro de Jorge. No hay demasiados candidatos. Si no aparece nadie antes de mañana, que creo que va a ser muy difícil, es uno de los candidatos que reviste las condiciones para ser entrenador de Nacional. Ya no hay un nombre como el de Hugo De León, que no genere dudas a nadie. Además, estamos ante un campeonato muy atípico, que se definirá a fines de febrero o principios de marzo; el lunes lo vamos a debatir en directiva porque los compañeros debemos escucharnos".

ERNESTO RYAN / POOL / AFP

En Nacional los contratos que se vencen son los de Luis Mejía, Ayrton Cougo, Mathías Suárez, Claudio Yacob, Felipe Carballo, Agustín González, Santiago Rodríguez, Gonzalo "Chory" Castro, Rodrigo Amaral, Sebastián Fernández y Miguel Jacquet. Cougo, Mejía y Amaral ya se despidieron en sus redes sociales y no seguirán en el club. Tampoco lo hará Suárez quien volverá a Montpellier y el club solo pretende renovarle a Carballo.

La semana que empieza, entre pan dulce y licencia de jugadores, es clave para los grandes.