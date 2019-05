Senador blanco citará a abogados de generales para decidir si votan venia de destitución

A poco más de un mes de que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, cesara a la mitad de los generales del Ejército el Parlamento continúa analizando si corresponde destituir a tres de ellos, para lo que se necesita venia con mayoría especial. Por un lado, la bancada de senadores del Frente Amplio resolvió que la discusión pase al plenario, luego de que ministro de Defensa, José Bayardi, reafirmara el lunes 29 ante los legisladores oficialistas la necesidad de la venia, informó El País. Por el otro, la oposición está convencida de que para dar sus votos necesita tener la palabra de los generales en cuestión, algo difícil de conseguir y que implicará buscar alternativas.

El objetivo del Frente Amplio es que las venias de destitución se traten la próxima semana, algo que la oposición no comparte. El presidente de la Comisión del Senado, Javier García, indicó a El Observador que el caso será “analizado desde el punto de vista jurídico y con las garantías del debido proceso”. Eso significa que para decidir si los blancos levantan o no sus manos en la sesión donde el tema se trate, tendrán que haber contado antes con la palabra de los generales pero como Bayardi ya anunció que no les permitirá asistir a ninguna comisión parlamentaria, optarán por citar a sus abogados.

“El ministro Bayardi dijo que no lo iba a autorizar y no nos parece que sea un aporte pero yo voy a proponer que vengan los abogados de estos generales, en el marco de darles el indispensable derecho”, sostuvo el senador nacionalista.

Bayardi anunció a mediados de abril que no permitiría a los generales –que están a su cargo- asistir. “Los generales que están en actividad dependen de mí y yo he transmitido a los comandos (del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea) que no quiero ningún tipo de declaraciones políticas de los comandantes ni de los militares, así que esa figurita es difícil”, dijo al ser consultado por los periodistas. Esa decisión involucra a los generales Gustavo Fajardo, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Claudio Romano

Bayardi dijo también que los senadores tenían “todo el expediente” a su disposición y que todas las actuaciones estaban registradas. En el Poder Ejecutivo se afilian a la doctrina del jurista Eduardo Couture, que señala que “lo que no está en el expediente no existe”, para justificar las destituciones.

Ante dudas sobre la potestad del Senado para votar esas venias, el gobierno hizo los estudios jurídicos correspondientes y concluyó que el procedimiento iniciado por el Ejecutivo es correcto y que es el Parlamento el que debe resolver ese punto.

Por otro lado, el senador colorado y también integrante de la comisión de Defensa, Germán Coutinho, le dijo a García que citará al secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, para que dé su versión. Las chances de que Toma asista son bajas, ya que no es la primera vez que legisladores lo citan y el jerarca no comparece porque no está obligado a hacerlo.

La venia enviada por el Poder Ejecutivo pide que los generales sean pasados a retiro por haber omitido “en forma deliberada” cumplir con el artículo 77 del reglamento de los Tribunales de Honor, al no haber notificado las declaraciones de los represores Jorge “Pajarito” Silveira, José Nino Gavazzo, sobre las que dio cuenta El Observador a fines de marzo. Ante sus camaradas, Gavazzo reconoció haber tirado el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro en marzo de 1973.

El artículo 77 indica que “cuando intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del tribunal, hasta tanto el superior se pronuncie”.