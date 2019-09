Sepa por qué los cabañeros defienden la presencia de los cerdos en la Rural del Prado

En la Expo Palermo –la muestra del sector de los agronegocios más importante de Argentina– de este año se prohibió la presencia de cerdos, dado que su asistencia fue considerada no conveniente para exposiciones con concurrencia masiva de público.

La medida tuvo por objetivo evitar el ingreso de la fiebre porcina africana al vecino país, una enfermedad para la cual no hay vacuna, que no afecta directamente al ser humano, pero es muy contagiosa entre los animales y que tiene en jaque a la producción suina en China, donde se ha sacrificado a cientos de miles de cerdos.

Sin embargo, en la 114ª Expo Prado pueden encontrarse 26 cerdos de tres razas diferentes en uno de los galpones, dado que la medida que adoptaron en Argentina las autoridades sanitarias oficiales aquí no fue aplicada.

No obstante, cuando uno ingresa al galpón que la Asociación Rural del Uruguay (ARU) preparó para recibir a los suinos, puede observar un vallado que impide el contacto directo con los animales. Esa fue una medida preventiva que adoptó el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) para evitar cualquier tipo propagación de enfermedades y un eventual contacto con la gente.

En Uruguay, desde la Dirección General de los Servicios Ganaderos del MGAP se estuvo (y se está) atentos a la situación, pero se habilitó a que los animales ingresaran al predio de la Exposición Internacional de Ganadería de la ARU.

“Lo que le pasa a Argentina o a Brasil, puntualmente en la producción porcina, es problema de esos países, no de nosotros”, comentó a El Observador Rafael Lodeiro, productor suino de Tala, Canelones.

“Estuve en Argentina y estoy en contacto con productores argentinos y sé que la mayoría de ellos estuvieron en desacuerdo con que los hayan dejado por afuera de la Expo Palermo”, mencionó.

En tanto, hizo hincapié en que “siempre se está creando un cuco entorno a los cerdos”, ya que cuando apareció la fiebre aftosa en Uruguay no hubo cerdos en la Expo Prado; hace un par de años cuando se propagó el Síndrome Respiratorio Porcino (PRRS) tampoco se habilitó el ingreso a la muestra; y además, hace 10 años, cuando apareció la gripe H1N1, los cerdos también se vieron perjudicados".

“No me preocupa en absoluto que los cerdos estén en la exposición. Sí me preocupa tratar de que la enfermedad no entre al país, pero eso no va en prohibirle la entrada a los cerdos a la muestra”, mencionó.

El productor sostuvo que “hay cosas que son más importantes”, como “por ejemplo que la enfermedad puede venir en un barco, con todos los productos e insumos que vienen de China para las distintas producciones. Eso no se controla. Eso está más en contacto que algún chino que ande en la vuelta y pueda llegar y contagiar a los cerdos”, señaló.

Finalmente, el productor dejó en claro que el tema preocupa y mucho, porque de llegar al país puede ocasionar “un daño muy grave” en la producción suina, pero, desde su punto de vista, el hecho de que no concurran los cerdos a la muestra “no va a parar a la enfermedad y si fuera así también habría que tomar medidas con los cerdos que van a una Expo Feria, porque allí se venden y están en contacto con la gente”, concluyó.

Veredictos

Raza Large White

El jurado de clasificación de los suinos se realizó el lunes 9 y estuvo a cargo de Carlos Venturini.

La Gran Campeona de la raza Large White fue el brete 1167 de Suc. Carlos M. Lodeiro. La Reservada fue para el brete 1177 del Servicio Veterinario y de remonta del Ejército. La Tercer Mejor Hembra fue para el brete 1169 también de Suc. Carlos M. Lodeiro.

Raza Cerdos Híbridos

El Gran Campeón de la raza Cerdos Híbridos fue el brete 1179 de Suc. Carlos M. Lodeiro. El Reservado (1181) y el Tercer Mejor Macho (1182) también fue para esa firma.

Raza Duroc Jerset

El Gran Campeón de la raza Duroc Jerset fue el brete 1157. El Reservado fue el brete 1159 y el Tercer Mejor Macho fue el brete 1158. La Gran Campeona de la raza fue el brete 1160. Los cuatro ejemplares pertenecen a Suc. Carlos M. Lodeiro.

