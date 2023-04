Sergio Markarián no tuvo piedad con el estilo del Nacional de Álvaro Gutiérrez: "Es primitivo"

Sergio Markarian analizó la forma de juego de Nacional durante el partido contra Peñarol del sábado pasado y el partido de este martes contra Metropolitanos por la Copa Libertadores.

El entrenador de 78 años señaló que en el clásico "Nacional no defendió, Nacional rechazó. Por eso no tuvo la oportunidad de hilvanar un contragolpe, salvo en dos ocasiones en 90 minutos. Lo que hizo fue retrasar el ataque de Peñarol y creo honestamente que como forma de juega es primitiva", dijo en Sport 890.

AFP

Yonatan Rodríguez durante el partido de Nacional vs Metropolitanos

Markarián, que fue técnico de los tricolores en 1987, agregó: "Yo no conocía los antecedentes (de Gutiérrez), y este intento de Nacional de retornar a la épica y la cábala me hizo averiguar los antecedentes. No tenía memoria de cómo habían sido algunos títulos de Nacional, y me recordaron y el equipo jugó como me dijeron que jugaría los que conocían".

Respecto al encuentro del martes, en el que Nacional ganó 2-1, Markarián subrayó: "Ayer lo mismo. Doble contención y doble 9 es del siglo pasado y no quiero exagerar".

El entrenador, que tiene un extensa trayectoria en equipos y selecciones del mundo, dirigió por última vez al seleccionado de Grecia en 2015.