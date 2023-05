Un ex Nacional se ilusiona con ser citado por Bielsa y está "cansadísimo" de que lo confundan con un ídolo argentino

Un volante formado en Nacional que juega en el fútbol de Europa dijo que sería “un sueño” ser convocado por primera vez para la selección uruguaya mayor de la mano de Marcelo Bielsa, el nuevo seleccionador.

Así lo afirmó Emiliano Martínez, el mediocampista de 23 años que hoy defiende a FC Midtjylland de la Superliga de Dinamarca.

El volante formado en Nacional pasó a Red Bul Bragantino y desde ahí dio el salto a Europa para jugar en la liga danesa y en la Europa League, donde su club avanzó hasta octavos de final y cayó ante Sporting de Lisboa.

@fcmidtjylland

Emiliano Martínez en FC Midtjylland

Consultado por si esperaba un llamado de la selección uruguaya en la nueva era Marcelo Bielsa, respondió afirmativamente.

“Con respecto a la selección, estoy trabajando para eso, siento que vengo en un buen camino, bien de confianza y sí, sería un sueño llegar ahí”, dijo a Carrusel Americano.

En el programa le comentaron que su equipo juega con un sistema parecido al que utiliza Bielsa.

Martínez habló sobre su posición. “Esa posición de 6, como le dicen acá, es la que me siento más cómodo, ya desde Nacional que me sentía así. Pero si tengo que jugar con doble 5, como le dicen en Uruguay, no tengo problema y me complemento bien”.

@fcmidtjylland

Emiliano Martínez en FC Midtjylland

El volante dijo que hoy en día en Midtjylland su rol es más de “destructor” que de armador de juego, aunque dijo que ese no es su único papel en el equipo.

“No soy destructor únicamente, es algo que desde que llegué al fútbol europeo me he sentido bastante cómodo en ese sentido. Capaz hoy en el equipo cumplo más la función de ser destructor y el armado de juego lo hacen quienes juegan a mi lado”, dijo.

“Pero en Nacional y en Brasil siempre mi rol también era sacar la pelota limpia del fondo y lo sigo haciendo aquí”, agregó.

El sueño con Nacional

Martínez fue consultado por su gran sueño a futuro que tenía para su carrera y mencionó a Nacional.

“Ganar la Libertadores con Nacional”, dijo el volante que es socio tricolor, que sigue todos los partidos y que colaboró con la nueva residencia de juveniles.

El jugador agregó que le gustaría jugar en el fútbol español y que estuvo cerca de llegar a Villarreal B, pero no se dio.

El uruguayo dijo también estar "cansadísimo" de recibir notificaciones en las redes de personas que lo confunden con el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez. "Todos los días tengo mensajes. En el Mundial no sabés lo que fue... Me puteaban porque el Dibu bailaba y recibía yo las puteadas. Me volvían loco".

Mirá la entrevista completa: