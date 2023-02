"Si Darwin Núñez no es más preciso para definir, no sobrevivirá en Liverpool", dijo un exjugador

El exfutbolista nacido en Inglaterra, pero quien defendió a la selección de Irlanda en los Mundiales de Italia 90 y de Estados Unidos 94, Tony Cascarino, dijo que el delantero uruguayo de Liverpool, Darwin Nüñez, debe ser más preciso a la hora de definir, de lo contrario, "no sobrevivirá" en el club.

“Ahora sé que Núñez rinde y posiblemente podría ser un muy buen delantero”, dijo Cascarino a talkSPORT.

Y agregó: “Sigue metiéndose en situaciones de uno a uno y lo explota. Liverpool tenía un delantero increíble llamado Ian Rush, que consiguió montones y montones de uno contra uno. Fue muy preciso en su remate. Eso no es para mí Núñez en este momento".

Para Cascarino “Núñez quiere explotar todo, es genial si esas pelotas entraran, pero muchas veces siguen golpeando al arquero".

“Ahora, finalizar bien una jugada de gol, es una habilidad realmente difícil, y él tiene que aprender eso. He visto cambiar a Marcus Rashford como jugador frente al arco. Recuerdo haber hecho un artículo hace unos cuatro años sobre Marcus Rashford y me recordó a Núñez, por la forma en que se liberaba, se colocaba en posiciones, pero no era preciso".

Cascarino sostuvo: “Y si vas a estar en un club top y no ser precisoo, te irás y no sobrevivirás. Y él (Rashford) se ha vuelto mucho más preciso esta temporada. Núñez tiene que llegar a esa etapa de ser preciso cuando se enfrenta uno a uno, pero ese es uno de muchos problemas”.